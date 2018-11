Gefles förre sportchef Hasse Berggren. Foto: ANDREAS SANDSTRÖM / BILDBYRÅN

Gefle IF har rasat i seriesystemet.

Efter 0–4-förlusten mot Degerfors i helgen står det klart att klubben halkar ner till division 1 – bara två år efter att ha trillat ur allsvenskan 2016.

Nu riktar den tidigare sportchefen och spelaren Hasse Berggren svidande kritik mot hur klubben har skötts.

Något oväntat sablar han ner beslutet att ta in tränaren Poya Asbaghi – som mer eller mindre unisont har hyllats för att ha räddat klubben kvar i superettan i fjol efter att ha kommit in mitt i krisen i slutet av maj.

Efter att ha tagit Gefle från jumboplatsen till nytt kontrakt lämnade Asbaghi för IFK Göteborg där han nu är huvudtränare.

– Att plocka in Poya i stället för Pelle Olsson var helt enkelt för kortsiktigt. I stället för att tänka långsiktigt och ta chansen att bygga upp organisationen från grunden igen valde man Poyalösningen, och tiggde ihop pengar via Swishkampanjen för att kunna plocka in de spelare han ville ha. Det blev som en illusion, det är det bästa ord jag har för att beskriva det, säger Hasse Berggren, som hoppade av som sportchef i slutet av 2016, till Gefle Dagblad.

Poya Asbaghi under sin tid i Gefle. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

”Såna spelare kostar pengar”

”Som att svära i kyrkan”, konstaterar Hasse Berggren i intervjun.

Han fortsätter:

– För att spela den typ av fotboll man gjorde under den hösten måste man ha duktiga fotbollsspelare som kan driva den spelidén. Och såna spelare kostar pengar. Man plockade in Montiel (Diego, nu i Öis) och Ajeti (Bajram, nu i AFC) som var nyckelfigurerna. Men sedan försvinner spelarna, dom var här en stund och sedan ville de vidare. Och Poya också. Jag gillar Poya som tränare, han är skicklig om han får de rätta spelarna att använda sig av – men i det långa loppet var det fel att välja honom, det gynnade inte Gefle IF i längden. Det var ingen hållbar lösning. Det är bara att titta på var GIF är nu, säger Berggren.

Pelle Olsson. Foto: ANDREAS SANDSTRÖM / BILDBYRÅN

”Pissade på det som varit”

Enligt Hasse Berggren borde Gefle i stället ha valt att ta tillbaka klubbikonen Pelle Olsson som fick sparken från AFC i slutet av maj i fjol – samtidigt som Poya Asbaghi plockades in till Gefle.

– Nu gapade man efter något annat, och i och med det så tycker jag att man pissade på det som varit. Det är ett bevis på att man inte fattat vad det handlar om, att man inte kan nånting om hur Gefle IF fungerar som förening. Jag är förvånad över att det finns folk i styrelsen som varit med länge men som ändå var med och tog det beslutet, säger Berggren till Gefle Dagblad.

Pelle Olsson tog i stället över Sandvikens IF – som nästa år kommer att ställas mot Gefle i division 1 norra.