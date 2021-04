”Är jag dålig vet man inte vad som händer”

August Erlingmark fick chansen från start före Pontus Wernbloom i premiären mot Örebro på Behrn arena.

– August har gjort bra ifrån sig och har lite andra egenskaper än vad Pontus har. Han gjorde det bra. Man ser att han var en del av det när vi hade vår bästa period, säger tränare Roland Nilsson efter matchen.

Spelaren själv tycker att han gjorde en okej match, men öser inga lovord över sig själv. Samtidigt sitter han på ett kontrakt som går ut i december, men vill inte spekulera i framtiden innan han har presterat bättre.

”Vill ge tillbaka”

– Vi har en liten dialog, så vi får se hur det blir. Men just nu är det bara fokus på de här sju matcherna under våren, så får vi se därefter. Det har varit lite hoppigt för mig, jag var inte varit given som tidigare år. Så det är också en anledning. Men fan, jag kör på och vill bara att vi ska vinna matcher. Så får vi ta det i sommar.

Du vill känna av signalerna lite?

– Ja precis. Sedan är det upp till mig att prestera också, är jag dålig eller inte får spela så vet man inte vad som händer. Men allt det handlar om nu är att göra det bra på träningar och matcher, så får man ta det andra sen.

Vill Blåvitt förlänga?

– Vi har snackat lite löst. Det har inte varit jättekonkret, men vi vet var vi har varandra. Både jag och Pontus vet att det handlar om hur man gör det de här matcherna, det är det som sätter tonen. Så jag har inga direkta svar nu.

Hur ser du på att du kan lämna gratis i vinter?

– Det är en klubb man vill ge tillbaka till, men det är alldeles för tidigt att prata om det. Jag har gjort en rätt bra match i premiären, så det ska presteras ännu bättre för att jag ska kunna prata om sånt där tycker jag.