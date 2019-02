AIK:s missräkning – bara 1-1 mot Norrby

Örebro föll mot division 1-gänget Nyköping och Hammarby fick oavgjort borta mot lilla Eskilsminne.

Under söndagskvällen var det även AIK:s tur att tappa cuppoäng mot mindre meriterat motstånd.

Richard Yarsuvat pangade in Norrbys ledningsmål i den första halvleken, en ledning som nästan varade hela halvleken ut.

AIK tappade poäng mot Norrby

Heradi Rashidi kunde kvittera fram till 1-1 i matchminut 43.

Andra halvlek förblev dock mållös och AIK tappade poäng på Borås arena.

– All respekt för dem. Men det är inte tillräckligt bra att kryssa mot ett lag som Norrby, säger Daniel Sundgren till C More.

Positivt för AIK:s del dock att Öis tappade ledning till förlust hemma mot Jönköpings Södra.

Därmed leder fortfarande AIK gruppen, en poäng före Öis och J-Södra.

AIK avslutar gruppspelet hemma mot Öis nästa lördag.