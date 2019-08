Hosam Aiesh har bestämt sig för IFK Göteborg.

SportExpressen kunde tidigare i veckan avslöja att IFK Göteborg lagt ett bud på Östersunds mittfältare Hosam Aiesh. Och nu står det klart att övergången blir av.

Aiesh ett möte med Blåvitts tränare Poya Asbaghi under onsdagen, något som fällde avgörandet. Enligt SportExpressens uppgifter hade kom parterna överens om de sista detaljerna i det personliga kontraktet på fredagskvällen.

Aiesh kostar cirka sex miljoner

Hosam Aiesh väntas skriva på under lördagen och övergången blir officiell de närmaste dagarna. Övergångssumman landar på cirka sex miljoner.

IFK Göteborg har varit aktiva under augusti. Utöver Aiesh är även Alexander Jallow på väg in från J-Södra – och under fredagskvällen kom uppgifter om att Tobias Sana är nära en återkomst till klubben.