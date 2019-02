När IFK Göteborg hade svårt att få in bollen mot division ett-laget Nyköping klev en 17-årig mittback fram.

I 24:e minuten nickade Rasmus Wikström in sitt första A-lagsmål.

– Jag vet att jag är stark på att sticka fram näsan och skalla in den, säger Wikström till C More.

I slutet av matchen gjorde Blåvitt ett mål till och vann med 2–0.