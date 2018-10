Elfsborgs jätteras – krisen fortsätter

Elfsborg fick en flygande start på mötet i Uppsala.

Tim Björkström fipplade in bollen i eget mål efter elva minuter, och mindre än tio minuter senare hade Chinedu Obasi fixat 2-0 på straff.

Men innan första halvleken var avklarad hade Sirius kvitterat, genom Moses Ogbu och Christer Gustafsson.

I den andra halvleken tappade Elfsborg allt.

Ogbu var återigen inblandad när han spelade fram Mohammed Saeid till 3-2. Och kort därefter slog Moses Ogbu till med sitt andra mål för eftermiddagen.

– Vi blir bekväma i första, det är där vi tappar matchen. Vi börjar bra och sätter press på dem. Men när vi gör 2-0 faller vi hem lite och blir lite bekväma. Vi ger Sirius taktpinnen, det är vi som vill hålla i den, säger Stefan Ishizaki i C More.

FÅ BÄST KOLL: Följ Elfsborg – direkt i Messenger

Elfsborgs jättetapp mot Sirius

Elfsborg har varit illa ute under stora delar av säsongen, där man endast tagit sex segrar. Men de senaste veckorna såg trenden ut att ha vänt för det klassiska laget, när de inkasserade tre segrar i rad.

Elfsborg ligger efter förlusten mot Sirius kvar på elfteplatsen i tabellen, men är fortsatt farligt nära kvalplats. IFK Göteborg kan passera laget vid seger mot Trelleborg i eftermiddag.

– Vi gör inte en fantastiskt dålig match, men vi släpper in alldeles för billiga mål. Det är mycket vi behöver fila på, men det är mycket bra också. Så det är otroligt surt, säger Ishiazki.

Sirius är fortsatt kvar på kvalplats, men närmar sig säker mark i och med segern mot Elfsborg.

– Vi gav bort den första delen av matchen. Vi klagade och gnällde i stället för att spela, och innan vi förstod vad som hänt hade de gjort två mål. När vi har fokuset blir vi farligare, vi lyckades få ihop det och ta tre poäng till slut. Vi saknar lite självförtroende just nu, men vi kan bygga vidare på det här resultatet, säger tvåmålsskytten Moses Ogbu i C More.

FÅ BÄST KOLL: Följ Sirius – direkt i Messenger

LÄS MER: Följ allsvenskan här – mål, highlights och direktrapport