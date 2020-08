”Något måste göras – frågan är bara vad”

Läget är pressat i IFK Göteborg efter 1–3-förlusten mot IFK Norrköping i måndags.

Blåvitt har inte vunnit i allsvenskan sedan den 2 juli – sedan dess har det alltså gått elva matcher utan trepoängare.

Men IFK Göteborgs sportchef Kennet Andersson vill inte ta ordet kris i sin mun.

– Jag använder aldrig det ordet och det finns det ingen anledning att göra det, men det är klart att det är jäkligt tufft. Tufft är det, vi ska fasen inte säga något annat, sa han tidigare i veckan.

Poya Asbaghi: ”Tvivlar inte”

För huvudtränare Poya Asbaghi är läget utsatt.

– Jag var inte världens bästa tränare förra året när det gick skitbra och jag blev nominerad till årets tränare. Jag tvivlar inte på mig själv nu när vi har många matcher utan seger, sa han i en stor intervju med GT i går.

Frågan är vad som behöver göras.

I senaste avsnittet av GT:s podcast BBpodd diskuterar programledarna Patrik Glimberg och Joakim Hanäs tänkbara alternativ för att vända på skutan.

– Om du jämför vår trupp med många andra lag så är den på pappret mycket starkare än vad vi ligger i tabellen. Vi behöver få in något som kan höja självförtroendet. Det behöver inte vara en bättre tränare eller bättre spelare – det behöver vara någon som kan ge oss mer energi, säger Glimberg.

”Måste finnas en sjukdomsinsikt”

Ett alternativ: akademichefen Jonas Olsson, 50, som var med och tog klubbens senaste SM-guld 2007.

– Vi behöver få in en injektion, lite nytt blod och där tror jag på någon form av lösning internt eftersom vi givetvis är fattigare än alla andra klubbar i hela världen. Man kan plocka upp Jonas Olsson som kan komma in med lite trygghet, stabilitet och sina tankar, så att det kan bli lite mer ”back to basic”. Då visar du för spelartruppen att nu händer det något, nu gör vi en förändring och de får en liten boost. Det kanske kan omvandla ett par kryss till trepoängare, säger Patrik Glimberg.

Enligt Joakim Hanäs måste första steget för Blåvitt vara att erkänna att man har kört fast.

– Det krävs att vi släpper prestigen och vågar säga: Det vi gör nu funkar inte riktigt. Det måste finnas en sjukdomsinsikt – något som man till exempel har sett hos vår bottenrival AIK som presenterade två klassnyförvärv häromdagen. De säger: Vi accepterar att vi är ett bottenlag i år, nu gäller det att klara kontraktet. Det borde vi också göra, säger han.

