Robin Söder slog igenom i IFK Göteborg och lämnade klubben för spel i Esbjerg 2014. Efter en fin sejour i Danmark flyttade han 2017 vidare till belgiska Lokeren.

Men tiden i Belgien blev tuff för Blåvitt-profilen och hans familj. Han har tidigare berättat om hur hans son fick kämpa för att anpassa sig till livet i deras nya hemland.

Robin Söder själv fick känna på hur hård tillvaron kan vara som utlandsproffs.

Anfallaren, som främst fick spela som högermittfältare, fick till en början stort förtroende under tränare Rúnar Kristinssons ledning, men när Peter Maes ersatte islänningen hamnade svensken allt längre ner i hierarkin.

Robin Söder tillsammans med sina barn på Gamla Ullevis gräsmatta efter sista hemmamatchen med IFK Göteborg den 28 november. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Uppmanades ”ta ut barnet”

Men enligt Söder var det framför allt en händelse som kom att förändra hans status i laget.

När han berättade för klubben att hans flickvän Frida skulle föda parets tredje barn och att datumet för förlossningen var samma dag som Lokeren skulle spela match möttes han inte av någon större förståelse.

– Allt var bra tills Siri skulle födas på våren. Vi hade match på lördagen, men de tyckte att jag skulle åka in på torsdagen och be doktorn ta ut barnet, så att jag kunde vara med på lördagen. Vår assisterande tränare tyckte: ”Vadå, det är väl ingen fråga? Be dem ta ut ungen på torsdagen i stället för på lördagen.” Men jag sa att det funkar inte riktigt så för oss. Min sambo tyckte inte att det var den bästa idén, säger Robin Söder i BBpodd.

Han fortsätter:

– Jag missade matchen – och sen var jag rökt. Efter det var jag in och ut i laget. Jag fick spela en del på bortaplan, men inget på hemmaplan och någon gång satt jag på läktaren. När det var några veckor kvar på säsongen var det mer eller mindre klart att jag skulle få lämna, jag kunde kolla mig om efter något annat.

Robin Söder har gjort sin sista match för IFK Göteborg. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Återvände till IFK Göteborg

Enligt Robin Söder var tålamodet ”extremt kort” hos klubbledningen.

– Det är mellan åtta och tolv spelare in i varje transferfönster. Så var det i alla fall när jag var där. När jag kom på sommaren var det åtta spelare in och på vintern var det lika många, för då hade vi en ny tränare. Då hade jag tur att jag inte var en av de åtta som behövde gå upp i rök i januari, men det var alltså åtta spelare som fick springa långlinje-långlinje i en timme varje dag.

Sommaren 2018 återvände Söder till IFK Göteborg.

På hans blåvita meritlista finns 273 A-lagsmatcher, elva säsonger, 72 mål, cupguld, Europaspel, pris som årets nykomling i allsvenskan, lagkapten och ärkeängel. Han debuterade i A-landslaget mot Kosovo den 12 januari 2020.

I podcasten summerar Robin Söder, som nyligen aviserat att han lämnar IFK Göteborg, sin karriär och berättar bland annat om sin mardrömsskada i U21-EM 2009.