En februarikväll 2019 sitter två män och äter tillsammans på restaurang Kristall i centrala Stockholm. Mellan dem har en svart plastpåse med 27 800 kronor precis bytt hand.

Men middagen avbryts under dramatiska former – Säpo rusar in och griper en av männen, en tidigare chalmersforskare.

Anledningen är att den andra mannen är rysk underrättelseofficer vid namn Jevgenij Umerenko, och att han misstänks ha värvat sitt middagssällskap som rysk spion några år tidigare. Vid flera tillfällen sedan 2018 har Säpo sett de två mötas upp, enligt misstanken för att byta information mot pengar.

Enligt tingsrättsdomen hade mannen från Göteborg spionerat på Scania, på uppdrag av Ryssland.

”NN har flera gånger träffat Jevgenij Umerenko som av åklagaren påståtts tillhöra den ryska säkerhetstjänsten SVR. SVR:s primära uppgift är att inhämta uppgifter i utlandet och är direkt underställt den ryska federationens president. Jevgenij Umerenko hade diplomatstatus”, skrev tingsrätten i sin dom.

Ifrågasätter om rättegången var rättvis

Domen överklagades till hovrätten, som höll med tingsrätten förutom att man också ansåg att göteborgaren gjort sig skyldig till spioneri även på Volvo, där han jobbat som konsult. Men den dömde spionen är inte heller nöjd med det beslutet och nu har han överklagat till Högsta domstolen.

I överklagan yrkar hans advokat på att HD, efter eventuellt prövningstillstånd, ska utse en domstolssakkunnig, och att åtalet ska ogillas. Den dömde menar att hovrätten felaktigt kommit till slutsatsen att han obehörigen tillskansat sig uppgifter, att han fört uppgifterna vidare, och att det skulle innebära konsekvenser för rikets säkerhet.

Samtidigt hävdar också advokaten att hovrätten ”därutöver felaktigt funnit att det inte varit meningsfullt att förordna en så kallad domstolssakkunnig och det kan ifrågasättas om inte (mannens) rätt till en rättvis rättegång därigenom har kränkts”.

En domstolssakkunnig utses av domstolen och förväntas inte vara insatt i målet i fråga, utan i särskild fackkunskap som hen kan uttala sig generellt kring.

DETTA HAR HÄNT Den 26 februari 2019 slog Säpo till mot nattklubben och restaurangen Kristall på Kungsgatan i Stockholm. Där förde civilklädda poliser bort två män: En diplomat och en forskare – den sistnämnde är spion, enligt misstankarna. Diplomaten, Jevgenij Umerenko, släpptes kort därpå efter att ha visat sin diplomatlegitimation. Han var dock rysk underrättelseofficer som arbetade under diplomatisk täckmantel i Sverige. I februari förra året åtalades den misstänkte spionen. Rubriceringen var spioneri, eller olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Misstankarna bestod i att mannen, en flerbarnspappa, ”för att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffat, framställt, befordrat, lämnat eller röjt uppgifter” från Scania CV AB och Volvo Car Sverige AB. Det är första gången sen tidigt 00-tal som en person åtalas för spioneri i Sverige, enligt Säkerhetspolisen. I september dömdes mannen till fängelse i tre år. I december fastställde hovrätten straffet, och bedömde till skillnad från hovrätten att han också fört vidare uppgifter från Volvo Cars som var sådana att de kunnat skada rikets säkerhet. Visa mer

SE OCKSÅ: Här avbryts middagen – när spionen grips