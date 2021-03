Under onsdagen gav trafiknämnden grönt ljus för en spårvagnstunnel under Göta älv i Göteborg.

– Det känns jättebra att vi har fått de första besluten. Nu kan vi rikta fokus på tunnelalternativet och allt som krävs i det fortsatta arbetet, säger Ma-Lou Wihlborg, trafikkontorets projektledare för sträckan Lindholmen – Linnéplatsen i ett pressmeddelande.

Om knappt 15 år ska det alltså vara möjligt att åka kollektivt mellan Lindholmen och Stigberget. Det kommer vara en delsträcka i den så kallade Lindholmsförbindelsen.

– År 2035, ska man kunna sätta sig i stadsbanan, en lite snabbare spårvagn, vid Hisingsbron åka via Frihamnen genom Lindholmsallén sedan fortsätta från Lindholmen ner under jorden vid Backa Teater via en underjordisk hållplats vid Stigbergstorget och hela vägen till Linnéplatsen, säger Ma-Lou Wihlborg till tidningen.

Priset: 4,5 miljarder

Tunneln planeras att gå från Linnéplatsen, under Masthuggsberget och sen vidare under älven till Lindholmen.

Det kommer vara ett av stadens största infrastrukturprojekt och prislappen väntas landa på 4,5 miljarder kronor. Inom sin tid ska stråket även byggas vidare till Brunnsbo.

Syftet med den stora utvecklingen av kollektivtrafiken handlar delvis om att knyta Hisingen närmare centrum – men också få bättre trafikflöde.

– Lindholmsförbindelsen blir en del av innerstadsring som behövs för att avlasta kollektivtrafiken i centrala Göteborg samtidigt som det är en förutsättning för en framtida expansion av staden, säger Ma-Lou Wihlborg till Göteborg Direkt.

