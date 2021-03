Spårvagnar stoppades – efter ett anonymt tips

Till en början ville Västtrafik inte gå ut med anledningen till det plötsliga beslutet och menade bara att de hade mottagit en viss information. Och att de av säkerhetsskäl behövde stänga ned, något som Göteborgs-Posten också skrivit om.

Men nu går bolaget ut och berättar varför de valde att stoppa spårvagnstrafiken helt mellan Sannaplan och Kungssten under onsdagskvällen.

– Det var så att vi under gårdagen fick in ett tips eller en rekommendation digitalt via vår kundservice, där någon skrev att vi inte borde trafikera hållplatsen Sandarna specifikt under vissa tidpunkter under kvällen, Henrik Kjellberg, presskommunikatör för Västtrafik.

Trafiken stängdes av helt

Under kvällen stod spårvagnstrafiken stilla i närmare 2,5 timme av säkerhetsskäl.

– Utifrån det tipset bedömde vi tillsammans med Göteborgs spårvägar, som försiktighetsåtgärd och av säkerhetsskäl, att stänga av trafiken där tillfälligt mellan klockan 18 och 20.30, säger Henrik Kjellberg.

Västtrafik kontaktade också polisen i samband med stoppet och det skrevs en anmälan gällande olaga hot.

– Vi hade en dialog med polisen litegrann kring det hela och de fanns tillgängliga för oss under hela kvällen. Men de valde att inte göra någon slags insats i går, säger Henrik Kjellberg.

Rullar igen

I dag, på torsdagen, rullar spårvagnstrafiken och övrig kollektivtrafik precis som vanligt igen.

– Vi ser ingen generell hotbild mot kollektivtrafiken nu i dag. Det var mer en försiktighetsåtgärd för att ta det säkra före det osäkra och det var därför vi valde att stoppa trafiken i går, säger Henrik Kjellberg.

