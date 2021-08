Nyheten spreds över landet för nästan tre år sedan: En goeldisapa vid namn Abuna hade stulits från Universeum i Göteborg för att senare återfinnas på McDonald's i Västra Frölunda senare samma kväll.

Slutet på den historien är lyckligt på mer än ett sätt.

I maj föddes en liten goeldisapa på Universeum, den fjärde sedan pappan flyttade till Göteborg från Irland 2019.

Innan det hade aporna det svårt att föröka sig, något GP tidigare skrivit om.

– Dessförinnan hade vi inte någon större lycka med den här arten, de är listade som sårbara på den globala rödlistan, varje unge är ett superbra tillskott, säger Daniel Roth, zoolog på Universeum.

Daniel Roth, zoolog på Universeum. Foto: ROBIN ARON

”En lycklig historia”

Mamman är den apa som under mycket uppmärksammade former stals under 2018.

– När hon kom ihop med den nya hannen började det hända grejer, under coronapandemin har det varit fortsatt fin utveckling, en liten hane, en hona till och där vi är nästan hundra på är en hona till då. Det är en lycklig historia på det sättet, säger Daniel Roth.

Men pandemin har inte bara gett en babyboom för aporna utan också lite logistiska problem, vilket också påverkats av brexit, då de äldre syskonen egentligen ska börja flytta till andra djurparker något som nu varit svårt att genomföra.

Syskonen bråkar

De äldre goeldisaporna behöver också aktiveras en hel del och de bråkar, som de flesta syskon.

–Ja, det sker bråk så som det är med syskon. Men framför allt här under corona har det rullat på lite för lång tid för att man ska kunna köra djur på ett bra sätt. Vi är lite i gränslandet att de äldsta ska kunna bo kvar i gruppen. Vi jobbar väldigt mycket med miljöberikning och olika typer av aktiviteter och träning för de här djuren. Det är inte så att familjebanden bara funkar utan det gäller att jobba med gruppen så vi kan ha kvar de äldsta syskonen tills dess att det blir transport, säger Daniel Roth.