Snö och kyla hotar söket efter Wilma

Wilma Andersson, 17, sågs senast torsdagen den 14 november i Uddevalla. Söndagen därpå anmälde hennes anhöriga henne som saknad hos polisen.

Två veckor senare är flickan fortfarande inte återfunnen – trots ett massivt sökpådrag med både polis, frivilligorganisationer, och Försvarsmakten.

Sedan i fredags sitter Wilma Anderssons pojkvän, som är i 20-årsåldern, häktad på sannolika skäl misstänkt för mord, den högre misstankegraden. Han har nekat till brott. I söndags anhölls ytterligare en man, som är i den häktade mannens närhet, misstänkt för grovt skyddande av brottsling. Han släpptes senare samma kväll.

Håller presskonferens

Under torsdagen kallar polis och åklagare till en pressträff i Uddevalla för att ge en beskrivning av utredningsläget. Kommenderingschefen Lars Eckerdal och vice chefsåklagare Caroline Fransson kommer då att ge en lägesbeskrivning av det arbete som gjorts och det arbete som pågår.

Åklagaren och polisen driver på förundersökningen gällande mord och det har hållits upp emot 500 förhör på drygt en vecka.

Arbetet är en kamp mot klockan. Dels för att häktningen av den misstänkte mannen ska omprövas på fredag nästa vecka – men dels för att sökarbetet riskerar att försvåras av den stundande väderleken. Väderleksprognoserna vittnar om att både snö och kyla kan dra in över Västsverige de kommande dagarna. Ett snötäcke skulle göra det fortsatta sökandet efter Wilma Andersson problematiskt.

– Dåligt väder försämrar alltid eventuella spår, konstaterar Stefan Kristiansson, lokalpolisområdeschef i västra Fyrbodal, till TT.

Per Holmberg, meteorolog vid väderinstitutet Storm berättar att det kan komma att börja snöa redan natten mot fredag.

Med temperaturer runt 0 grader finns det risk att snön inte smälter bort under helgen.

– Mängderna blir inte så jättestora, men det kan ändå bli några centimeter på marken.

Stefan Kristiansson, lokalpolisområdeschef i västra Fyrbodal. Foto: Lovisa Waldeck

Riktade om sökandet

I onsdags riktade polisen om sitt sökande – och slutade söka brett. Stefan Kristiansson, lokalpolisområdeschef västra Fyrbodal, förklarade:

– Vi kommer att fortsätta under dagen med sök. Men nu kommer vi bara söka där vi har fått in konkreta tips, vi går inte ut i områden där vi inte har fått in några tips.

Har ni fått in många tips som är knutna till olika platser?

– Jag har inte hundra procent insyn i det, men jag kan säga att vi har fått in hundratals tips och en del tips är mer intressanta än andra.

Både Missing People och Fikk fortsätter med sina sökinsatser i Uddevalla under torsdagen med start klockan 10 på förmiddagen.

