Smittan ökar efter tantrafestivalen i Molkom

Sedan tantrafestivalen på Ängsbacka kursgård i värmländska Molkom startade för tio år sedan har den blivit allt mer populär och dragit till sig besökare från hela världen.

Årets festival, från 26 till 31 juli, var fullbokad med över 500 deltagare. Under dagarna hölls workshops i olika tantraövningar och kursgården uppmanade deltagarna att stanna hemma om de upplevde influensaliknande symtom.

I förra veckan hade 52 personer med koppling till kursgården smittats av coronaviruset. Men nu har antalet smittade ökat med 30 personer, rapporterar P4 Värmland.

Utbrottet har fått Ängsbacka att ställa in festivalen Sexsibility, som enligt kursgården fokuserar på ”sensualitet, intimitet, sexualitet och kropp och själ”, som skulle ha startat under tisdagen och ha pågått fram till söndagen.

Kursgården ställer även in all campingverksamhet under resten av sommaren.

