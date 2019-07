Smith ersätter Cardi B på Way out West

Den 19 juli meddelade Luger, som arragnerar Way out West i Slottsskogen, att den amerikanska hiphopstjärnan Cardi B ställt in sin medverkan på festivalen.

”Tyvärr måste vi meddela att den tänkta spelningen med Cardi B på årets Way Out West är inställd. Vi beklagar den här situationen och jobbar nu hårt för att inom kort presentera en ny bokning i den lucka som uppstått i schemat”, skrev arrangören i ett pressmeddelande då.

Tanken var att Cardi B skulle avsluta festivalens första kväll och nu meddelar arrangören att man lyckats hitta en ersättare.

Under onsdagen blev det klart att man lyckats, då man officiellt presenterade att den brittiska sångerskan Jorja Smith tar Cardi B:s plats.

Trots att hon bara är 22 år gammal har hon hunnit samarbeta med en rad tungviktare i branschen.

”Det är ingen slump att hon redan har samarbetat med tungviktare som Drake, Kendrick Lamar och Stormzy trots att hon just fyllt tjugotvå. Det är ingen slump att hon har jämförts med banbrytande legender som Ms. Lauryn Hill, Erykah Badu och Amy Winehouse” , skriver arrangören i ett pressmeddelande.

Jorja Smith verkar inom genren R&B och släppte sitt debutalbum ”Lost & Found” i juni 2018 t, hon uppträdde med anledning av det på förra årets upplaga av Way out West.

Way out West 2019 pågår i Slottsskogen i Göteborg mellan den 8 och 10 augusti.

