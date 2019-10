Natten mot lördag drog stora mängder regn in över delar av Västsverige.

I Fyrbodal skapade regnet rejäla översvämningar på flera platser, och flera familjers källare i Vänersborg och Uddevalla svämmade över.

– Vi har ett bekymmersamt läge med vattenfyllda källare. Det har regnat ordentligt och nu har det visat sig att avlopp och dagvattenledningar inte klarar av att svälja det, sa Peter Grönroos, inre befäl vid Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund, under lördagsmorgonen.

Delar av vägbanan på E6 mot Oslo drabbades av höga vattennivåer och det rådde även begränsad framkomlighet på flera mindre vägar på grund av vattenmassorna.

Regnet återvänder

Under första halvan av söndagen har det regnoväder som föranledde översvämningarna dragit vidare österut, men under söndagseftermiddagen kommer ytterligare regn in över Västsverige.

– Det kommer in ett nytt område, men det är inte lika stora mängder som det som var tidigare i helgen, berättar Lasse Rydqvist, meteorolog på väderinstitutet Storm.

Lasse Rydqvist är meteorolog på väderinstitutet Storm. Foto: StormGeo/Pressbild

Men den västsvenska jorden är på sina platser fortfarande mättad av vatten och SMHI har därför under söndagsmorgonen utfärdat en klass 1-varning för höga vattenflöden i Halland, Västra Götaland och Sjuhäradsbygden.

– De stora regnmängderna har skapat höga flöden och mindre vattendrag kan reagera väldigt fort av regn, säger Rydqvist.

Åar riskerar att svämma över

Det är framför allt vid åarna Viskan, Ätran, Nissan och Lagans avrinningsområden som vattnet riskerar att svämma över.

”Höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Kan medföra mindre översvämningsproblem”, skriver SMHI på sin hemsida.

Risken för översvämning når sin kulmen på söndagen, för att sedan minska i början av nästa vecka när torrare väder väntas.

– Torr luft följer och det ska enligt prognosen inte regna i början av nästa vecka, säger Rydqvist.

