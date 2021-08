SMHI varnar för kraftig åska

Enligt Maria Augutis, meteorolog vid väderinstitutet StormGeo kan boende i Västsverige vänta sig ett ostadigt väder under söndagen med snabba skiftningar.

– Vi befinner oss i en ostadig luftmassa. Redan nu ser vi kraftiga regn- och åskskurar över Bohuslän. Det kan också bli riktigt blåsigt i de här skurarna. Det kan gå från från ganska lugnt väder till kraftigt oväder på vad som kan kännas som nolltid.

Exakt vilket område som kommer vara hårdast drabbat är enligt Maria Augustis svårt att säga, då stora lokala skillnader väntas.

– Man får lite vara sin egen meteorolog och titta upp mot himlen för att avgöra när det är dags att börja packa ihop fikat. Men i hela området får vara beredd på ostadigt väder.

Maria Augutis, meteorolog vid väderinstitutet StormGeo Foto: Storm Geo

Kan bli lokala översvämningar

Enligt Maria Augutis ser det inte ut att bli riktigt lika stora regnmängder som det regnoväder som drog in över väst i slutet av juli.

– Det är svårt att sia om exakta regnmängder, men det är inte ett ihållande regn som pågår under flera timmar, utan det är de här kraftiga stötarna. Risk för översvämningar är inte inkluderat i den här varningen, men blir det skyfallsliknande regn så kan det leda till lokala översvämningar om man har otur.

Redan under lördagskvällen drabbades flera hushåll i Vänersborg av översvämningar till följd av ett kraftigt ösregn, uppger TTELA. Norra Älvsborgs räddningsförbund fick under kvällen åka på minst sju larm om vattenskador på fastigheter, varav en pizzeria och flera privatpersoner som larmade om att de fått in vatten i sina garage och källare.

Varningen från SMHI gäller för söndagseftermiddagen och kvällen. Under natten väntas ovädret att avta, säger Maria Augutis.

– Men i morgon drar det i gång igen med nya skurar, som även de kan ha inslag av åska.

