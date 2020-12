SMHI vädervarnar – regnet fortsätter

Regn och blåst präglade den gångna helgen och under söndagen utfärdade SMHI klass 1-varningar för höga flöden i Bohuslän, Dalsland, Värmland och i delar av Västergötland.

Bland annat fick räddningstjänsten på Orust ta hand om flera vattenansamlingar, rapporterade NyheterSTO.

– Vi har haft larm om vatten hela dagen. Det är vatten överallt, sa en person på räddningstjänsten till tidningen.

Det utfärdades också klass 1-varning för kuling på både Kattegatt och Skagerrack.

Fortsatta varningar

På måndagen kvarstår varningarna för höga flöden i Bohuslän, Dalsland och Värmland.

Och enligt Per Holmberg, meteorolog vid väderinstitutet Storm, kommer det mer nederbörd den närmsta framtiden.

– Det väntas ganska mycket regn kanske framför allt under tisdagen. Sedan är det lite mindre mängder senare. Men det kan komma 10-15 millimeter under tisdagen, säger han.

Regn väntas falla först under morgonen och sedan framåt mitten på dagen.

– Det är rätt så ihållande, det fortsätter under större delen av kvällen. Det är inte som på sommaren att det kan komma 40 millimeter på en timma, utan detta är mer att det regnar under lång tid, säger Per Holmberg.

För onsdagen och nyårsafton på torsdag är prognosen lite mer osäker, enligt Per Holmberg.

Men ett nederbördsområde skulle kunna komma in och ge regn i Halland och inåt mot Jönköping.

– De kan få en del nederbörd med inslag av snö. För Göteborg och uppåt är det mer osäkert. Men hur som tror jag den mesta av nederbörden kommer under tisdagen, säger Per Holmberg.

”Vid tolvslaget lite kallare luft”

Tisdagen bjuder på temperaturer på runt tre till fyra plusgrader innan det på onsdag blir något kallare med 1-3 plusgrader.

Det håller sedan sig över nyårsafton.

– Vid tolvslaget är det lite kallare luft som kommer in. Det ser ut att vara noll till tre plusgrader ungefär. Någonstans där landar det, säger Per Holmberg vid väderinstitutet Storm.

