Det var för lite mer än en vecka sedan som det kommunala bostadsbolaget fick ett anonymt tips om att allt inte stod rätt till med en av bolagets evakueringslägenheter.

Enligt tipsaren skulle en släkting till en av de anställda bo i lägenheten – utan att betala någon hyra.

Efter en snabb kontroll av uppgifterna arbetsbefriades under tisdagen i förra veckan två anställda.

Kommer få lämna

– Det är den enes släkting som fått lägenheten och så har de hjälpt varandra, säger Bostadsbolagets vd Kicki Björklund.

Enligt handlingar från Bostadsbolaget som GT tagit del av rör det sig om två anställda med särskilt ansvarsfulla poster som nu arbetsbefrias.

Och enligt vd kommer de få lämna bolaget.

Enligt bolagets egna anteckningar har de två anställda bekräftat att ”de olovligen nyttjat en evakueringslägenhet till att låta NN mamma bo där”.

Enligt samma anteckningar i ärendet är den fackliga organisationen informerad och de två anställda kommer att lämna sina anställningar.

Sedan i höstas

”Till dess att det sker är de arbetsbefriade”, framgår av handlingarna.

– Det finns inte på kartan att man ska göra så här, säger Kicki Björklund.

– Det är så tråkigt. Det är tråkigt för de personer som är inblandade också, det är inte så kul att förlora jobbet.

Enligt Bostadsbolaget ska den anställdes mamma ha fått flytta in i lägenheten någon gång under hösten. Bostadsbolagets lägenheter är till för att utgöra en buffert om hyresgäster vid renovering eller plötslig händelse skulle vara i behov av en lägenhet under viss tid.