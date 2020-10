Skola i Göteborg håller stängt efter dödshot

Hotet som publicerades under söndagsmorgonen har budskapet att elever på skolan ISGR i Landala (International School of the Gothenburg Region) kommer att dödas.

På skolan går drygt 800 elever upp till gymnasienivå och skolledningen har beslutat att eleverna ska studera hemifrån som en försiktighetsåtgärd.

– Vi kommer vidta alla säkerhetsåtgärder vi kan i den situationen. Vi tar det här på fullaste allvar. Vi vet att den här typen av hot eller skrivelser kan vara ett sätt att få uppmärksamhet, men vi tänker att man alltid ska ta sånt här på största allvar, säger Birgitta Sandström Barac, vd och skolchef, till GP.

”Vi tar det på allvar”

Personal kommer dock vara på plats.

Skolan har bett polis komma dit, men huruvida det blir av är inte beslutat.

– Vi får in sånt här med jämna mellanrum. Ungdomar i dag verkar inte förstå konsekvenserna av hur de agerar på sociala medier. Vi tar det här på största allvar, säger Stefan Andersson, jourhavande förundersökningsledare på polisen, till GP.

GT söker skolans ledning för en kommentar.