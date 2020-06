Isabelle Briland arbetar på covid-intensiven på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Våren har varit extremt krävande och hon konstaterar att personalen sedan länge använder sina reservkrafter.

– När vi gick in i det här i mars hade jag inte kunnat föreställa mig att det skulle bli så här. Det känns otroligt overkligt, säger hon.

I ett öppet brev i Jönköpings-Posten riktar Isabelle Briland kritik mot regionledningen.

”De vägrar diskutera någon kompensation för att vi har fått skjuta på vår semester och bryta vår redan beviljade fyraveckorsledighet” skriver hon och fortsätter:

”Ska Region Jönköping ha kvar en fungerande intensivvård är det dags att vakna nu och kompensera oss för vad vi har fått offra.”

Isabelle i ansiktsskydd och visir. Foto: Privat

”Får inte mycket gehör”

– I början fanns en stor kämparglöd hos personalen. Men vi har arbetat under dåliga förutsättningar vad gäller arbetsmiljö, schemaförändringar och hög belastning. I den här stora tröttheten får vi inte mycket gehör från högsta ledningen om framför allt sommarsemestrarna. Det har skapat mycket frustration på vår arbetsplats, säger hon och tillägger:

– Dålig information och sena besked om schemat gör att jag känner mig väldigt uppgiven. Det känns som om livet står på paus. Det går inte att planera privatlivet. Den beviljade semestern på tre plus en vecka känns oviss eftersom det är helt beroende av beläggningen.

Isabelle Briland konstaterar också att flera specialistsjuksköterskor på intensiven har sagt upp sig. GT har nyligen berättat om IVA-sjuksköterskan Pernilla Ehn som sade upp sig från Ryhov i protest.

Isabelle Briland är också orolig för patientsäkerheten. Hon konstaterar att patienterna är ”otroligt sjuka” och att personalen måste hålla koncentrationen på topp.

– De kräver betydligt mer och längre intensivvård än andra patienter vi brukar ta hand om. Det krävs ett otroligt fokus att vårda dem, säger hon och tillägger:

– Vi kämpar för att upprätthålla en patientsäker vård men i den trötthet som vi alla känner så finns det en ständig rädsla för att det ska ske medicinska misstag. Vi arbetar med så otroligt potenta läkemedel som kräver att vi håller skärpa och fokus. Det försvåras enormt av att vi arbetar i en ogynnsam miljö och i skyddsutrustning som tar mycket energi.

Rädslan: Att själv bli smittad

Utöver den hårda arbetsbelastningen finns också oron över att själv drabbas av covid-19.

– Ja, jag är rädd för att bli smittad. Jag har en sådan respekt för sjukdomen efter allt jag sett de här tre månaderna. Den kan drabba både unga och gamla. Det är personal på intensivvårdsavdelningarna som är smittade och sjukskrivna just nu, säger Isabelle Briland.

Själv har hon varit tvungen att stanna hemma några arbetspass på grund av utmattning.

– När jag gick av i onsdags hade jag hjärtklappning och svårt att sova. Jag har haft två dagar när jag i princip bara brutit ihop av trötthet och ångest. Jag har suttit och gråtit hemma. Det har varit en så långvarig stressad situation att på något vis orkar inte kroppen mer. Den säger stopp. Jag har haft varningssignaler men bara jobbat på, berättar hon.

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Foto: JOHAN NILSSON / TT NYHETSBYRÅN

Osäkerhet kring semestern

Isabelle Briland förklarar att osäkerheten kring sommaren mycket hänger på hur många patienter som kommer att vara inlagda på intensiven. Hon är inte säker på att beskedet om tre veckors sammanhängande semester plus en vecka kommer att hålla.

– De baserar nuvarande planering på att vi ska ha fyra patienter på covid-IVA den 22 juni. Men i dag har vi åtta. Jag har svårt att se att vi kommer att landa på fyra.

Återhämtningen är också viktig för att personalen ska klara av höstens utmaningar.

– Ska vi orka hålla både covid-IVA och vanlig intensivvård i gång, och samtidigt beta av berget av operationer som ska tas igen, då måste vi få tid att varva ner i sommar.

Problemet är att det inte finns tillräckligt med personal att bemanna avdelningarna med.

– Vi vet ju det. Det är vår kategori av specialistutbildade sjuksköterskor som kan bedriva den här vården. Men det finns personal som tänkt tanken att skjuta upp någon semestervecka för att hjälpa till, säger Isabelle Briland.

– Hade ledningen gett oss ekonomisk kompensation hade flera kanske känt att de velat kämpa på lite till. Men regionledningen vägrar diskutera någon form av kompensation.

Direktören: Planer på ekonomiskt påslag

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård i Region Jönköping, säger att han beklagar det sena semesterbeskedet.

– Vi har väntat för att vi velat ha en så säker prognos som möjligt vad gäller beläggningen på intensiven, konstaterar han.

– Vårt huvudfokus har varit att kunna erbjuda ledighet under juni, juli och augusti. Vi har så långt det är möjligt försökt ge sammanhängande semester. Men för att kunna driva verksamheten på intensiven har vi fått dela upp den i tre plus en vecka.

Han berättar att det finns planer på ekonomisk kompensation för alla som arbetat med covid-patienter.

– Ledningen med politiker i Region Jönköping har gått ut med ett förslag som är under diskussion, att de medarbetare som jobbar med covid-vården kommer att få ett ekonomiskt påslag. Förslaget är just nu under förhandling med facket.

LÄS MER: Undersköterskan Catarinas vädjan till statsministern