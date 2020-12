Sjuksköterskans coronalarm: ”Elva månader utan andrum”

Covid-19 fortsätter sätta stora spår i sjukvården, omsorgen och inte minst i vårdpersonalen.

Johanna Gadmar blev färdigutbildad sjuksköterska i januari 2020. I dag jobbar hon på infektionsavdelningen på Länssjukhuset Ryhov i Region Jönköping.

Hon berättar att coronaåret varit ännu värre än hon kunnat föreställa sig.

– Man räknar lite med att när man börjar som ny att det första året kommer vara tufft. Men att det skulle vara så här tufft fanns inte med på världskartan. Och det har varit lika jobbigt för mig som för mina kolleger. Covid har varit nytt för alla, säger Johanna.

Genomför behandling – utan utbildning

I en uppmärksammad video på sociala medier berättar Johanna att vårdpersonalen går på knäna och att personalen inte får sin röst hörd.

– Det känns som vi har hamnat lite i skymundan, man pratar mycket på sociala medier om intensivvården men då glömmer man bort själva infektionsavdelningen, som vårdar de flesta covidpatienterna.

Johanna beskriver hur hon och kollegerna tvingas genomföra behandlingar som vanligtvis bara görs på intensivvårdsavdelningen och av specialutbildad personal.

– Patienterna kräver bevakning dygnet runt men vi har inte resurser till det, därför blir patienterna ganska utelämnade. Framförallt kan vi inte erbjuda behandlingen på rätt sätt. Vi har inte själva kunskapen eller utbildningen, berättar Johanna.

Sjuksköterskan Johanna i Jönköping. Foto: Privat.

Vårdförbundet: ”Besvärlig situation”

En av förklaringarna till den ökade belastningen är det stora antalet patienter som insjuknat samt att intensivvårdsavdelningen tvingas vårda patienter som kräver en mer avancerad vård.

Iréne Sjövall Sanned är ordförande i Vårdförbundet, avdelning Jönköping:

– Jag kan absolut förstå personalen för det är en besvärlig situation och de har även fler patienter än i våras. Infektionsavdelningen avlastar iva genom att även behandla patienter med högflödessyrgas vilket man inte gjorde i våras, därmed har man nu sjukare patienter att vårda.

Men Sjövall Sanned håller inte med om att Vårdförbundet inte uppmärksammat deras situation.

– Vi har haft kontakt med våra förtroendevalda på infektionsavdelningen ett flertal gånger. Vi har också lyckats få bland annat verksamhetschefen för kliniken och sjukvårdsdirektören för verksamhetsområde medicin att besöka avdelningen, säger hon.

Runt 490 personer vårdades på regionens sjukhus, dagen innan julafton. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL /TT / TT NYHETSBYRÅN

”Behöver en axel att gråta mot”

Redan i våras var det flera personer inom vården som inte klarade av pressen och blev sjukskrivna. Nu är Johanna orolig för sin egen och sina kollegers hälsa.

– Under september brukar det vara lugnt på avdelningen och man får chansen att varva ner. I september var det inte så många covidpatienter men det var andra infektionspatienter som var sjukare än någonsin. Just för att de kommit i skymundan under pandemin. Så det har varit elva månader utan andrum, berättar Johanna och fortsätter:

– Vi som arbetar med det här älskar vårt jobb. Jag älskar att vara den som ger en axel till patienter och anhöriga att gråta mot. Men vi behöver också en axel att gråta mot, och då har man gett för mycket.

