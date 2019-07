Skadedjuren som påträffades under förra veckan i sterilcentralens lokaler i Uddevalla var så kallade hoppstjärtar. Efter upptäckten valde man att omedelbart stänga ner verksamheten.

Sterilcentralen är den plats i verksamheten där alla instrument rengörs, steriliseras och förbereds inför operationer. Därför såg man från sjukhusledningens håll allvarligt på insektsinvasionen.

– Att djur kryllar omkring på sterilcentralen är otänkbart. Det ska vara den renaste platsen på ett sjukhus, säger Gunilla Bodén-Olsson, verksamhetschef för anestesi på Uddevalla sjukhus till Bohusläningen.

Saneringsarbetet fungerade inte

Man misstänkte att hoppstjärtarna tagit sig in i lokalerna via ett trasigt stuprör, men någon exakt förklaring till hur skadedjuren tagit sig in har man inte fått.

Under förra veckan rengjordes lokalerna av ett saneringsbolag och förhoppningen var att man skulle kunna flytta in direkt när det var klart.

Men saneringsarbetet fungerade inte som planerat och skadedjuren finns kvar.

Sterilcentralen måste därför hållas stängd tills dess att man kunnat fastställa vad insekterna kommer ifrån.

– Vi kan inte öppna sterilcentralen förrän vi vet var de kommer ifrån. Vi undersöker nu alla anslutningar till lokalen utifrån och det är uppenbarligen en otäthet någonstans, säger Roger Olausson, fastighetschef i Västfastigheter till Bohusläningen.

