Sexlängtan syns i siffrorna – det här är anledningen

Profetian om det glada 20-talet verkar gå i uppfyllelse – åtminstone sett till hur mycket vi vill ligga. Försäljningen av kondomer har ökat med 19 procent i maj och juni månad, i jämförelse med samma period förra året, enligt siffror från RFSU. Ändå är det ingenting i jämförelse med hur populär kondomen är i Göteborg.

– I mitten av maj hade vi en lätt ökning, men nu när jag kollade hade siffrorna sprungit. Sedan i slutet av maj har försäljningen ökat med 97 procent, om man slår ihop både butik och webb, säger Evelina Odle, sexleksaksexpert på Mshop i Göteborg.

Även i den fysiska butiken har det gått bra. Under midsommarveckan såg Mshop en försäljningsökning på 147 procent, sammanslaget butik och webshop.

– Det är framför allt storpack och nyare, latexfria märken som har sålts mycket. Vi ser också en ökning på femidom, en slags kondom som kan bäras i slidan, säger Evelina Odle.

Latexfria kondomer, förklarar hon, har inte den klassiska kondomkänslan och leder värme bättre, för att ge en mer kroppsnära känsla. Ökad kunskap och sommarpepp tror hon ligger bakom kurvan uppåt.

– Vi kan utgå från att folk har blivit finsmakare och dessutom har höga förväntningar på sommaren, skrattar Evelina Odle.

”Pandemin medfört medvetenhet”

Vad det beror på? Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU, tror att det kan ha med omtänksamhet att göra.

– Jag kan inte säga exakt, men jag tror att pandemin kan ha medfört en medvetenhet och en omtanke som kanske inte alltid funnits innan, säger han.

Anette Otterström på RFSU säger att siffrorna för hela Sverige under maj och juni kom efter en lite trögare vinter, men att det ändå är en reell ökning de ser.

– Förra året var det ändå förhållandevis stabilt i Sverige, ändå ser vi en så pass stor ökning samma period det här året, säger hon.

I Norden i stort har det sålts 16 procent fler kondomer under maj och juni i jämförelse med samma period förra året. I Norge har siffrorna gått upp med 29 procent under andra kvartalet, något som Anette Otterström tror beror på att de hade strängare nedstängningar under pandemin.

– I Norge såg vi att kondomförsäljningen påverkades förra året och tänker att ökningen beror på att restriktionerna lättas, säger hon.

”De ska ha en eloge”

Evelina Odle tror att en kombination av lättade restriktioner, fint väder i Västsverige och eventuellt att folk har gjort slut under pandemin och nu är singlar har bidragit till ökningen.

– Folk vill ligga och de vill ligga säkert och det är ju bra!

Möjligen kan längtan efter närhet också vara en bidragande faktor, tror Pelle Ullholm.

– Kanske är det avsaknaden på närhet, fysisk och psykisk intimitet och bekräftelse. Inte bara för att man har mer sex nu, utan också för att man förbereder sig på att ha det. Kondomköpandet kan vara en del av längtan, säger Pelle Ullholm.

Under tiden som pandemin har fortgått har de i 20-årsåldern, de som kanske har flest tillfälliga möten och relationer, fått offra den delen för det stora samhällets skull. Pelle Ullholm uppmanar alla att fortsätta följa restriktionerna och vill samtidigt ge de som till stor del har avstått från det sociala en eloge.

– Det är ett stort lass som de har dragit. Varje enskild individ kanske inte har hållit restriktionerna, men som grupp har de unga uppoffrat en hel del och 40-plussarna glömmer ofta det, säger han.

