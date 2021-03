Satt åtta år i skräckfängelset – nu vill Ingela hjälpa andra

Till en början ville Ingela Jansson stänga dörren för hennes historia och aldrig mer se tillbaka på den tiden – men i dag har hon insett att den är en del av vem hon är. Numera lever hon efter mottot ”Never forget where you came from”, något som tidningen Socionomen skrivit om.

– Jag vill inte avsäga mig mitt ansvar för mina handlingar, det vill jag inte, men jag vill söka svar på hur det kunde gå så illa. Vad människor än må tro var jag en liten vilsen tjej som sökte kärlek och trygghet, säger hon till tidningen.

Hon har kallats storbedragerska, efter att ha lurat så väl banker som myndigheter och privatpersoner på sammanlagt miljontals kronor.

Hon dömdes till slut till två och ett halvt års fängelse i Sverige – men i stället för att avtjäna det flydde hon till Etiopien. Det var där som hon fyra år senare greps, för att ha skrivit ut checkar utan täckning. 2011 dömdes hon till 55 år i skräckfängelset Kality.

Under fängelsevistelsen blev hon bland annat svårt sjuk i tarmvred och blev opererad flera gånger, både med och utan bedövning.

Det var i samband med att hon blev sjuk som hon benådades och kunde återvända hem igen, efter närmare åtta år i Kalityfängelset.

Nu vill hon hjälpa andra

I hennes självbiografi ”Mina åtta år i Kality” berättar hon hur hon framför allt hjälpte unga kvinnor med frågor kring relationer, sex och hygien.

Och i dag studerar hon till specialpedagog i Stockholm och jobbar som sysselsättningshandledare inom socialpsykiatrin, skriver Socionomen. I sitt jobb möter hon personer som har hamnat i utanförskap till följd av psykisk ohälsa.

Hennes mål är att få hjälpa unga kvinnor som likt henne kanske söker sig till dåliga relationer – och som i vissa fall kan göra att de blir indragna i brottsliga handlingar.

Att hon har lurat och bedragit andra människor är en skam hon får leva med hela livet, berättar hon för tidningen.

– Jag kan inte radera ut någonting, varken för mig själv, mina barn eller dem som blivit indragna i mina dåliga handlingar. Jag kan inte radera det för någon av oss. Men jag kan göra gott. Jag kan ge av mig själv, och kanske hjälpa och stärka andra genom mina erfarenheter, säger hon till Socionomen.

UR ARKIVET:

2018 återvände Ingela Jansson till Sverige från Etiopien.

