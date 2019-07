Så samarbetar Black Axe med den sicilianska maffian

Pizzo är en slags låtsasskatt som Cosa Nostra och andra italienska maffiaorganisationer utkräver från exempelvis butiksägare.

Bara i Palermo drar maffian in runt 160 miljoner euro per år via pizzo, då uppskattningsvis 80 procent av verksamheterna på Sicilien betalar.

Vägrar man betala så kan ens verksamhet råka illa ut, bli vandaliserad eller brännas ner till marken.

Enligt italiensk press ligger standardtaxan på mellan 400 och 500 euro i månaden, men den kan också vara betydligt större beroende på vilken verksamhet man bedriver.

Ordet pizzo har sitt urpsrung i sicilianska språkets ”pizzu”, som betyder näbb. Uttrycket syftar på att doppa man doppar näbben i något, och på så sätt blöter den. Vätskan utgörs i en modern kontext av verksamhetens intäkter och näbben symboliserar Cosa Nostra.

Källa: Il Sole 24 Ore's