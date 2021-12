Så rustar polisen inför nyårskvällen

I år räknade polisen med ett normalt nyår till skillnad från förra året och har därför anpassat personalstyrkan efter det. Men den 23 december infördes återigen restriktioner på grund av den ökade smittspridningen av coronaviruset.

– Nu har vi restriktioner men det visste vi inte innan knappt en vecka tillbaka. Så vi har ett ganska bra uttag av personal för att försöka vara alla till lags, säger polisens presstalesperson Christer Fuxborg.

Bland annat innebär regeringens besked ett mer begränsat nyårsfirande med sittande gäster och andra förhållningsregler. Alla krogar håller inte ens öppet.

– Det gör att det bli ju ett lite mindre antal människor som är ute och firar, tror vi. Vi vet ju inte, vi har ju ingen kristallkrona att titta i.

Christer Fuxborg säger att det är viktigt att polisen syns på de platser där det rör sig mycket människor. Det kan bland annat handla om Avenyn där det finns många restauranger och krogar.

– Det är för att förebygga, vara ute, prata med folk, umgås, vara lite bollplank och göra lite reklam för myndigheten. Alla är vi lite ögontjänare, ser man en polis kanske man håller sig lite lugnare än om polisen inte varit där.

Vissa klubbar kommer hålla öppet och erbjuda sittdisco. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

Räknar med fulla fylleceller

Men ni tror att det kommer märkas på firandet att det är pandemi?

– Ja, så är det ju, det här är extraordinärt, både förra nyåret och det här nyåret. Nu vet vi ju inte vad dagen har att ge men man hör ju hur folk är lite försiktigare. Man kanske inte går på de här festerna med fler människor utan man håller sig hemma den här gången och hoppas att man kan umgås mer normalt i framtiden.

Men bara för att fler fester hålls privata i folks bostäder betyder det inte per automatik att det blir lugnare.

– Det är mycket slagsmål på nyår. Mycket brukar vara krogrelaterat. I år kan det ju vara så att man väljer att vara på en hemmafest med mindre antal personer, men det är inte alltid lugnare där heller. Det var ju rätt stökigt förra året, men det var inte så mycket krogrelaterat vad jag kan minnas.

Järntorget och långgatorna är med sina många barer och restauranger också platser där polisen brukar synas. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

Pandemi eller ingen pandemi, fyllecellerna brukar fyllas på nyårsafton och Christer Fuxborg tror inte att det blir annorlunda i år.

– Det verkar inte spela någon roll. Sen om vi öppnar de extra cellerna i Mölndal eller inte är en annan femma. Men det är en möjlighet som vi tar höjd för. Det är som på midsommar eller stora evenemang. Man har alltid en bemanning så att man kan öppna där med kort varsel.

Den ökade alkoholkonsumtionen betyder också fler larm gällande våld i nära relationer.

– Tyvärr är det ju så under de här helgerna. Man har kanske varit hemma mycket tillsammans och nu under pandemin kanske man inte träffat så många andra. Sen dricks det mer alkohol än under andra dagar på året.

Lugnare med fyrverkerier i år

En annan sak som är starkt kopplad till just mellandagarna och nyår är fyrverkerier som man som privatperson måste ha tillstånd för.

– Jag ska inte säga ingen, men det är väldigt få som ansöker om tillstånd. Folk skiter fullständigt i det och smäller av bara.

Polisen har gjort ett förebyggande arbete för att försöka minska det olagliga användandet av fyrverkerier, smällare och dylikt.

– Det har faktiskt varit lugnare fram till dags datum än vad det varit tidigare år och det kan ju vara av den anledningen att polisen varit ute och pratat med alla som säljer. Man har haft en uppsökande verksamhet där man adresserar de som säljer och poängterar vikten av att kolla legitimation och så där. Än så länge känns det som ett mindre antal ärenden kopplade till fyrverkerier.

Christer Fuxborg säger att det varit lugnare med fyrvrkerier i år än normalt. Foto: HENRIK ISAKSSON / IBL

Avslutningsvis understryker Christer Fuxborg att han hoppas på ett lugnare nyår.

– Vad som kommer hända i morgon är svårt att sia om men jag hoppas och tror att det här med restriktionerna gör att vi kommer ha en drägligare nyårsnatt, för det är ansträngt, det är väldigt ansträngt.

