En del av de underhållningsarbeten som nu pågår började redan under juni månad. På vissa sträckor pågår arbetet i flera månader, på andra några veckor.

Älvsborgsbron

Fram till den 15 september görs underhållningsarbeten på Älvsborgsbron, något som innebär att ett körfält i vardera riktning stängs av på bron. Kollektivtrafiken över bron prioriteras under arbetet, anslutningen från Högsboleden mot Älvsborgsbron stängs därför för biltrafik och hålls endast öppen för bussar.

Från Oscarsleden upp mot Älvsborgsbron prioriteras busstrafiken genom ett busskörfält. På Hisingssidan är påfarten mot bron vid Ivarsbergsmotet avstängd för biltrafik, men hölls öppen för busstrafik.

Avenyn – Södra vägen

Fram till den 18 augusti pågår ett spårarbete på delar av Avenyn och längs delar av Södra vägen. Spåren mellan Valan, Berzeliigatan och Korsvägen är slitna och behöver därför bytas ut, något som påverkar spårvagns- och busstrafiken.

Under arbetet kan inga spårvagnar köra via Berzeliigatan och varken spårvagn eller buss kan stanna på hållplatsläge C och D på hållplatsen Valand på Avenyn.

Anledningen till omläggningen är att man ska lägga nya spår och ny gatsten i spårområdet för att förstärka ytan, något som ska förbättra framkoligheten för bussar.

Frölunda torg – Tynnered

Fram till den 26 augusti byts tätskiktet på spårvägstunneln mellan Frölunda torg och Tynnered. Det påverkar framkomligheten på Västerleden under perioden.

Hagakyrkan

Fram till den 4 augusti är hållplatsen vid Hagakyrkan stängd på grund av arbeten med Västlänken. Spårvagnstrafiken körs då i stället via hållplatsen Stenpiren. Sedan 4 maj är busstrafiken i området påverkad och linje 25 och Blå Express har fått ändrar körväg i riktning mot Linnéplatsen.

Angeredsbanan

Mellan den 15 juli och den 4 augusti stängs Angeredsbanan av på grund av underhållsarbete. Ersättningsbussar kommer att köra mellan Angered centrum och Gamlestads torg under perioden.

Centralstationen – Gamlestads torg

Mellan den 15 juli och den 4 augusti stängs snabbspåret mellan Centralstationen och Gamlestads torg av på grund av ett arbete vid Olskroken. Spårvagnstrafiken kommer i stället att gå via Olskrokstorget och Redbergsplatsen under perioden.

