SMHI har gått ut med ”meddelande om höga temperaturer” i hela Västsverige och även stora delar av övriga landet, som gäller fram till och med torsdag.

Meddelandet innebär att det väntas en period med värme som kan innebära problem för riskgrupper.

– Under onsdagen kan vi räkna med mellan 27 och 31 grader i hela området. Det ser ut om om Karlstad, Lidköping, Mariestad och Göteborg får 30 grader. Det kan lokalt bli 30 grader i hela området, säger Josefine Bergstedt, meteorolog vid väderinstitutet Stormgeo.

Det blir dock en del regn på sina håll, framför allt i de norra delarna av området. Bohuslän, Dalsland och Värmland får regnskurar med inslag av åska under onsdagsförmiddagen och på eftermiddagen kan det komma kraftigt regn.

– Det blir inledningsvis soligt längs kusten, men sedan blir det regnskurar generellt längs hela kusten och även in över Västergötland på eftermiddagen, säger Josefine Bergstedt.

Fortsatt varmt under veckan och helgen

På torsdag fortsätter värmen och temperaturerna kan landa på 31- 32 grader. Det blir också en klar och solig dag i hela Västsverige.

På fredagen är det också högsommarvärme men med något lägre temperaturer.

– I de norra delarna av Västsverige omkring 26- 27 grader medan de södra delarna får mellan 22 och 24 grader, konstaterar Josefine Bergstedt och tillägger:

– Under fredag kommer det också in ett regnområde som berör de södra delarna av Västra Götaland, det rör sig in över Vättern och sedan söder därom ner mot Skåne. Det är risk för åska i samband med regnvädret. I Bohuslän och Dalsland blir det klart och soligt.

Och värmen hänger i även över helgen. Både lördag och söndag är det övervägande klart och soligt väder i sikte, och uppehåll. Mellan 26 och 29 grader.

– Det är upplagt för dagar på stranden känns det som. Och det är ovanligt varmt i vattnet längs hela Västkusten där temperaturerna generellt ligger på mellan 20 och 22 grader. Det är tidigt på året för så varma vattentemperaturer, säger Josefine Bergstedt.

Meteorologens råd: ”Ha alltid med vatten”

Inledningen av nästa vecka blir något svalare även om det inte blir kallt på något sätt.

– Det går ner till mer normala juli-temperaturer på drygt 20 grader.

För att klara värmen rekommenderar Josephine Bergstedt att vi resonerar som vid utlandsresor.

– Då tänker man automatiskt på att ha med vattenflaska och dricka mycket. Nu har vi utlands-värmen i Sverige, så det är samma sak. Ha alltid med vatten. Var inte ute i solen mitt på dagen och undvik fysisk aktivitet när det är som varmast.

Hon konstaterar att äldre personer löper större risk att bli uttorkade och behöver få i sig extra mycket vätska och hålla sig i skuggan.

– Och glöm inte bort husdjuren. Undvik att promenera med hunden mitt på dagen. Och gå inte på trottoarer där asfalten kan bli så varm att hunden bränner tassarna, säger hon.