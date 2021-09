Så imponerade Ida, 20, på brittiske miljardären

Ida Johansson från Limmared utanför Borås ville tidigt komma in i arbetslivet och sökte sitt första jobb som 12-åring, men det var inte det lättaste.

För att få erfarenhet satsade hon i stället på att bli volontär på en musikfestival och fick sedan chansen att utvecklas inom organisationen. När hon var 16 blev hon projektledare.

– När jag sedan sökte andra jobb vid sidan av studierna blev jag nekad för jag var för kvalificerad för ett vanligt deltidsjobb. Då insåg jag snabbt att vi måste ta vara på unga talanger mer, säger Ida Johansson och fortsätter:

– Vi som är unga och vill arbeta tillhör en ny generation som är van vid att allt går fort. Allt i vår vardag får vi väldigt snabbt digitalt. Vi betalar med Swish och vill ha snabba återkopplingar.

Hon menar att rekryteringsbranschen fortfarande är ”väldigt traditionell”. Den som söker ett enklare deltidsjobb krävs på cv och personligt brev. Samtidigt som personen kanske söker sitt allra första jobb och helt saknar tidigare arbetslivserfarenhet.

”Onödigt att skicka cv”

– Då är det ganska onödigt att skicka ett cv. Vad går rekryteraren efter? Jo, på namn, efternamn och ett trevligt utseende, snarare än vem som kommer att prestera på arbetsplatsen, anser Ida Johansson.

I sitt eget företag Turn Consulting, som enbart förmedlar deltidsjobb, har hon skapat en plattform på nätet där den arbetssökande genomgår en anonymiserad ansökningsprocess.

– Kandidaten lämnar varken namn, personnummer eller foto. I stället bygger matchningen med företagen på en personlighetsanalys som vi tagit fram tillsammans med forskare i psykologi. En analys som just passar i samband med deltidsarbeten där du inte behöver mycket erfarenhet utan där det handlar om personlig lämplighet för arbetsplatsen, säger Ida Johansson.

Processen är automatiserad och inga rekryterare behövs.

– Det är vårt system som jobbar och presenterar rätt kandidater för arbetsgivarna som sedan gör intervjuerna själva.

Startade bolaget under gymnasietiden

Idén tog form när hon gick entreprenörsprogrammet på gymnasiet. Hon startade Turn Consulting som ett UF-företag.

– Under det året lärde jag mig programmering och systemutveckling via Youtube. Jag har ingen akademisk utbildning i detta utan har lärt mig själv och tagit in konsulter när det har behövts.

Hon drog i gång företaget hösten 2019 och i augusti förra året lanserades plattformen.

– Det har gått fantastiskt bra. Våra matchningar har varit otroligt lyckade, och kunderna återkommer. Arbetsgivarna betalar vid lyckad rekrytering.

Nyligen fick Ida Johansson en rejäl belöning för sitt slit med företaget. I den internationella entreprenörstävlingen Wise 20 under 20 utsågs hon till bästa entreprenör i Europa och Australien, vilket Borås Tidning också berättat om.

Coachad av Richard Branson

Ida var en av två segrare i tävlingen. Även Oliver Edholm från Stockholm imponerade stort på juryn som bland andra bestod av miljardären och superentreprenören Richard Branson, som också står bakom tävlingen.

Vinnarna fick 25 000 brittiska pund vardera, omkring 300 000 kronor.

– Det känns nästan overkligt. Hela processen efter priset har varit otroligt givande och nästan mer värt än vinstsumman. Vi har blivit coachade av jurymedlemmarna, däribland Richard Branson, som varit väldigt generösa med råd och tips, delat med sig av erfarenheter och kontaktnät på en internationell basis.

