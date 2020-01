Göteborg kan bli värdstad för ett enormt event, om ett förslag från Göteborg-Angered Rotaryklubbs president Ulf Birath blir verklighet.

Varje år deltar 17 000 personer i Rotary International Convention. Det arrangeras i olika städer och Ulf Birath vill att Göteborg blir värdstad år 2027, 2028 eller 2029.

– Det hade varit något väldigt bra för Göteborg i form av exponering, näringsliv, kontaktknytning och affärsmöjligheter. Enligt statistik från tidigare konvent så spenderar besökarna närmare 300 miljoner kronor, säger han.

Göteborg har blivit godkänd som värdstad av organisationen, förklarar Ulf Birath:

– Evenemanget hålls midsommarveckan under fyra-fem dagar och i år hålls det i Honolulu.

Har kontakt med Göteborg & Co

Men vägen till att bli värdstad är lång. Först måste den internationella Rotaryklubben välja ut fem städer i världen som ska förhandla och budgiva om att bli värdstad.

Göteborg-Angered Rotaryklubb har i dag kontakt med Göteborg & Co om det hela.

– Detta har varit på kartan under många år och jag vågar inte svara på hur det ser ut exakt just nu med möjligheter. Om det hade blivit så att Göteborg blir värdstad så hade det varit en stor möjlighet, säger Stefan Gadd, press- och informationschef för Göteborg & Co.

Stefan Gadd fortsätter:

– Vad jag vet så har vi aldrig haft något som har varit större. Det borde väl vara en av dem som är absolut störst.