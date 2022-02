Way out West 2022 har av arrangörens utlovats bli den bästa upplagan någonsin, det efter två inställda festivaler på grund av den rådande pandemin.

Tidigt presenterades Robyn och First Aid Kit som head lines.

Men under tisdagen meddelade Way out West på sin Facebooksida att Robyn nu ställer in sin spelning.

Vi måste tyvärr meddela att Robyn inte kommer att kunna uppträda på Way Out West 2022. Vi hoppades alla på att få dansa tillsammans med Robyn i sommar, men tråkigt nog kommer detta inte att vara möjligt på grund av ett skifte i omständigheterna för artisten.

Samtidigt skriver man att man hoppas att Robyn kan komma tillbaka snart.

Robyn: ”Är så ledsen för det här”

Även artisten själv har skickat med ett meddelande till fansen.

”Det är en underdrift att säga att jag såg fram emot att headlinea på Way Out West i sommar, men omständigheterna har förändrats och jag kommer tyvärr inte kunna det för i år. Jag är så ledsen för det här, skriver världsstjärnan och fortsätter:

”Men det är många spännande saker som kommer och även om det tar lite längre tid så längtar jag efter att återförenas med er så snart mitt nya album är klart. Jag har saknat att spela för er så mycket och jag planerar fortfarande att åka tillbaka på turné så fort jag kan. All min kärlek, Robin”

Fler artister kommer att presenteras inom kort skriver arrangörerna.

