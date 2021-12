Risk för hala vägar inför nyårsfirandet

Kvicksilvret har legat stadigt en bra bit under nollstrecket under julhelgen. Veckan fram till nyårsafton inleds likadant, men ett väderomslag är att vänta.

– Vi har ett nederbördsområde som kommer in över Västsverige under natten mot tisdag. Som det ser ut nu kommer det falla som snö, men det kan också vara inslag av blötsnö, säger meteorolog Josefine Bergstedt.

Under tisdag kväll övergår nederbörden förmodligen till regn, vilket kan ge rejält hala vägar.

– Temperaturen ser ut att ligga kring nollan eller strax därunder, och i kombination med nederbörden kan det bli förrädiskt. Regn som faller på kalla vägbanor fryser snabbt till is, säger Bergstedt.

Regn på kalla vägar ger risk för halka. Foto: Tommy Pedersen

Risk för halka

Under onsdagen väntas det bli uppehåll och mulet väder, och under torsdagen – dagen innan nyårsafton – kommer ytterligare ett regnområde in över Västkusten.

– Det kommer in söderifrån från Atlanten och för med sig mildare luft och en hel del blåst. Det snötäcke som eventuellt finns kvar kommer nog försvinna relativt snabbt.

Framåt kvällen klarnar det upp och temperaturen faller återigen ner under nollan.

– Det blir återigen risk för halka, det kommer nog att frysa på fort, så det gäller att ta det försiktigt om man är ute på vägarna.

Så blir vädret årets sista – och första – dagar i Västsverige Temperatur; Nederbörd; Vind (en mm nederbörd motsvarar en cm snö) GÖTEBORG 28 december: 1 grad; 3,3 mm; 5 m/s 29 december: 2 grader; 0,0 mm; 1 m/s 30 december: 4 grader; 3,6 mm; 10 m/s 31 december: 4 grader; 10,7 mm; 6 m/s 1 januari: 4 grader; 2,8 mm; 5 m/s 2 januari: 4 grader; 5,5 mm; 2 m/s 3 januari: 2 grader; 0,0 mm; 2 m/s BORÅS 28 december: 0 grader; 2,7 mm; 3 m/s 29 december: 1 grad; 0,0 mm; 1 m/s 30 december: -1 grad; 3,3 mm; 3 m/s 31 december: 3 grader; 10,8 mm; 4 m/s 1 januari: 3 grader; 2,5 mm; 4 m/s 2 januari: 3 grader; 5,6 mm; 2 m/s 3 januari: 1 grad; 0,0 mm; 1 m/s VARBERG 28 december: 1 grad; 3,3 mm; 7 m/s 29 december: 1 grad; 1,0 mm; 2 m/s 30 december: 4 grader; 2,8 mm; 13 m/s 31 december: 5 grader; 7,2 mm; 8 m/s 1 januari: 5 grader; 2,8 mm; 5 m/s 2 januari: 4 grader; 5,9 mm; 4 m/s 3 januari: 3 grader; 1,6 mm; 2 m/s TROLLHÄTTAN 28 december: 0 grader; 6,6 mm; 2 m/s 29 december: 0 grader; 0,0 mm; 1 m/s 30 december: 2 grader; 5,3 mm; 5 m/s 31 december: 3 grader; 8,7 mm; 5 m/s 1 januari: 2 grader; 2,1 mm; 1 m/s 2 januari: 2 grader; 4,4 mm; 1 m/s 3 januari: 1 grad; 0,0 mm; 1 m/s UDDEVALLA 28 december: 0 grader; 5,8 mm; 2 m/s 29 december: 0 grader; 0,0 mm; 1 m/s 30 december: 2 grader; 7,3 mm; 5 m/s 31 december: 3 grader; 11,6 mm; 5 m/s 1 januari: 2 grader; 2,3 mm; 1 m/s 2 januari: 2 grader; 4,6 mm; 1 m/s 3 januari: 0 grader; 0,0 mm; 1 m/s SKÖVDE 28 december: -1 grad; 5,6 mm; 3 m/s 29 december: 0 grader; 0,0 mm; 1 m/s 30 december: 2 grader; 7,2 mm; 1 m/s 31 december: 2 grader; 6,8 mm; 4 m/s 1 januari: 2 grader; 0,0 mm; 1 m/s 2 januari: 2 grader; 4,2 mm; 2 m/s 3 januari: 0 grader; 0,0 mm; 1 m/s ALINGSÅS 28 december: 0 grader; 3,7 mm; 4 m/s 29 december: 0 grader; 0,0 mm; 1 m/s 30 december: 3 grader; 3,4 mm; 2 m/s 31 december: 3 grader; 10,0 mm; 5 m/s 1 januari: 3 grader; 2,4 mm; 3 m/s 2 januari: 3 grader; 5,1 mm; 9 m/s 3 januari: 1 grad; 0,0 mm; 1 m/s KUNGSBACKA 28 december: 1 grad; 3,7 mm; 4 m/s 29 december: 1 grad; 0,7 mm; 2 m/s 30 december: 4 grader; 3,0 mm; 11 m/s 31 december: 5 grader; 10,6 mm; 6 m/s 1 januari: 5 grader; 2,7 mm; 4 m/s 2 januari: 4 grader; 5,7 mm; 3 m/s 3 januari: 3 grader; 0,0 mm; 2 m/s STRÖMSTAD 28 december: 0 grader; 6,1 mm; 4 m/s 29 december: 0 grader; 0,0 mm; 1 m/s 30 december: 1 grad; 9,8 mm; 6 m/s 31 december: 3 grader; 8,3 mm; 7 m/s 1 januari: 2 grader; 2,0 mm; 2 m/s 2 januari: 2 grader; 4,1 mm; 1 m/s 3 januari: 0 grader; 0,0 mm; 1 m/s Visa mer

Regnig nyårsafton

Under nyårsafton stiger sedan temperaturerna flera grader.

– Det väntas bli mulet, regnigt och omkring fem plusgrader.

Det varma och blöta vädret dröjer sig kvar under helgen, men två dagar in på det nya året sveper kallare luft in från nordväst.

– Den milda luften ser ut att tryckas undan och det blir åter kallt. Statistiskt sett är januari och februari de kallaste månaderna i Göteborgsområdet. Genomsnittstemperaturen ligger på en minusgrad.

