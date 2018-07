Under de senaste veckorna har regnet lyst med sin frånvaro och risk för skogsbrand har utfärdats i hela landet.

Under måndagen kan, för vissa, ett efterlängtat regn falla.

Det kan dock komma så pass mycket att SMHI går ut på sin hemsida och varnar för risk för stora regnmängder och att det lokalt kan bli översvämningar under måndagseftermiddagen och kvällen.

– Det är soligt under morgonen och varmt, och mitt på dagen kommer det sedan att dra in någon skur. Det är under kvällen det kommer riktigt rejält med de största mängderna, säger Tora Tomasdottir, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

Drar in över Värmland

SMHI:s varning handlar om Västra Götalands- och Jönköpings län.

– Det kommer vara ganska lokalt, vissa områden kanske inte får någonting och andra får jättemycket, säger Tora Tomasdottir.

Regnområdet drar först in över Värmland, som får regn redan under morgonen och förmiddagen innan det drar vidare ner mot Göteborg och in mot Jönköping.

– Sedan drar det bort under kvällen. Under tisdagen kanske det blir någon mer skur. Annars kommer det bli mer sol och runt 25 grader så det torkar upp ganska snabbt, säger Tora Tomasdottir.

Risk för skogsbrand

Under den kommande veckan blir det sedan fortsatt varmt och en hel del sol – även om veckan blir mer molnig enligt Tora Tomasdottir.

– Vi har ett regnområde som kan komma upp över Sverige någon gång mellan onsdag och fredag, men det är oklart just nu, säger hon.

Det håller på att bildas ett regnområde över Tyskland, sedan kommer det flytta sig mot Polen och eventuellt in över de östra delarna av Sverige.

Risken för skogsbrand ligger kvar över hela landet utom i södra och norra Lapplandsfjällen.