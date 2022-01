Restriktionerna splittrar experterna: ”Meningslös”

Vecka 1 konstaterades över 27 000 nya fall av covid-19 i regionen – en ökning med 243 procent från veckan innan.

På fredagen vårdades 273 patienter varav 14 på intensivvårdsavdelningen på regionens sjukhus.

Omikron har tagit över allt mer och statsminister Magdalena Andersson presenterade i veckan nya restriktioner som började gälla onsdagen den 12 januari.

Men frågan om restriktioner delar experterna.

I TV4:s Nyhetsmorgon svarade Sara Byfors, biträdande enhetschef på Folkhälsomyndigheten, på frågor om restriktionernas syfte och verkan.

– De införs för att smittspridningen är så hög. Vården behöver ta hand om många sjuka. Många inom vården och samhällsviktiga arbeten är också sjuka och kan inte gå till sina arbeten, då ser vi att vi behöver trycka ner smittspridningen för att den ska gå att hantera i samhället, sa Sara Byfors i onsdagens program.

Bland annat har man infört tak på deltagare på olika offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. En nyhet är att restriktionen nu även gäller mässor.

– Vi väljer att inte införa dem i ytterligare miljöer utöver det och det handlar om att de till viss del har spelat ut sin roll. Men vi ser ändå att de har effekt på de riktigt stora sammankomsterna för att minska risken för att ovaccinerade smittas eftersom de har en väsentligt högre risk att få allvarlig sjukdom.

Överläkaren: ”Finns en nackdel med restriktioner”

Magnus Gisslén, överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska förstår tanken bakom restriktionerna och anledningarna som Sara Byfors nämner. Men han är trots allt kritisk och tror inte att restriktionerna har betydelse.

Till exempel säger han att det inte spelar någon roll om krogen stänger 23 eller 02.

– Jag är rätt övertygad om att effekterna inte blir så goda som man hoppas på och önskar. Anledningen är att smittspridningen är så enormt omfattande just nu och det är så många som redan är sjuka.

Han fortsätter:

– En annan sak som är rätt meningslös är svårigheten att resa mellan länder. Det spelar ingen roll om man reser inrikes eller till Norge eller Danmark eller om de reser hit. Det har ingen betydelse när det gäller smittspridningen.

Finns det ingen restriktion som kan ha effekt?

– Det jag tror är väldigt viktigt och som jag tror vi lärt oss under pandemin och som inte bara gäller covid, är att stanna hemma när man är sjuk. Är man ordentlig förkyld eller har feber ska man inte gå till jobbet eller träffa folk. Vissa restriktioner har en effekt om man sätter in dem tidigt som att jobba hemma, men i det här läget är det lite sent helt enkelt. Det är inte säkert att de hade haft effekt tidigare heller.

Enligt Magnus Gisslén kan vissa restriktioner snarare förvärra situationen i sjukvården och andra branscher.

– Det finns en nackdel med restriktioner och det handlar om det som drabbar många branscher, däribland sjukvården. Att det är karantän och att man behöver vara hemma även om man inte är sjuk och hade kunnat jobba, när någon i hemmet är sjuk. Det ställer till det väldigt mycket och det gör att det är en nackdel och kanske inte alltid är nödvändigt.

Agnes Wold: ”Klart det gör skillnad”

Agnes Wold, professorn i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, tror till skillnad mot Magnus Gisslén att det gör skillnad att införa begränsningar ute i exempelvis kroglivet. Hon menar att restriktioner funkar eller inte funkar oberoende av smittoläget.

– Det är klart det gör skillnad. Det är en helt annan kategori, det vet ju alla som varit ute till 05 på krogen att det är annorlunda klockan 23 eller 05. Det är ett annat slags nöjesliv. Man vet ju att smittan sprids när folk är nära varandra och har trevligt. Det är ju det som är det tråkiga. Det är ju inte när man går på gatan.

Samtidigt är hon glad för att man håller sig till ”milda restriktioner”, som hon själv uttrycker det.

– Gud ja, jag menar förra året stängde de ju åtta eller halv åtta. Folk sitter ute och äter, man kan gå på bio. Det tycker jag är bra.

Vill inte ställa vaccinkrav

Någonting som både Sara Byfors, Magnus Gisslén och Agnes Wold understryker är att det fortsatt är vaccination som är den enskilt viktigaste åtgärden för att få kontroll över pandemin.

– A och o är ju vaccination. Restriktioner är ju bara något man får ta till när det är så här. Men grejen är att det inte är smittspridningen som är det mest väsentliga här utan det är sjukhusinläggningarna och jag tror inte någon vet om det kommer gå upp jättemycket eller om det kommer vara den hyfsa måttliga nivån som är nu. Men problemet är ju att läkare och folk på labben är sjuka, säger Agnes Wold.

Samtidigt vill Folkhälsomyndigheten inte införa några vaccinkrav.

– Vi tycker att vaccinera sig ska komma som ett eget beslut för att skydda sig själv och samhället i stort. Det ska inte komma ifrån att man vill gå på restaurang. Jag vet inte hur stor effekten var i Sverige på att införa vaccinationspass men det handlar om att minska risken för smittspridning och sen minska risken för allvarlig sjukdom för ovaccinerade, säger Sara Byfors.

