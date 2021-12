De startade i pappas garage i Borås.

Sju år senare är entreprenörsmakarna Nyrenstens börsbolag värt 11 miljarder kronor och Revolution Race säljer friluftskläder online i 36 länder.

– Vi har en vision om att bli nästa svenska exportunder efter Ikea, Volvo och H&M. The sky is the limit, säger Pernilla Nyrensten, vd, grundare och storägare.

Nu berättar hon i en lång intervju om:

✓ Att vara den första kvinnan som tar sitt bolag till börsen och sitter kvar som vd.

✓ Varför Annika Sörenstam är en förebild.

✓ Hur man som ung entreprenör kan lära sig på Google och Youtube.

✓ Att vara ekonomiskt oberoende.