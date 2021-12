Reningsverket prisas – är Göteborgs bästa byggnad

Förra året pausades prisutdelningen, därför fick två byggaktörer koras som segrare i år.

I juryns motivering för det vinnande bidraget 2021, Brudaremossen lakvattenbyggnad nämner man bland annat följande ”en lekfull form som gör betraktaren nyfiken, och som lockar att veta mer med fokus på miljö och hållbarhet för framtiden.”.

Här tar Marianne Erlandsson, förvaltningschef på kretslopp och vatten och Karin Zetterberg från KUB arkitekter emot priset för ”Bästa byggnad 2021”. Foto: Rebecca Havedal

Brudaremossen färdigställdes 2020 och är en byggnad för rening av lakvatten, som ligger vid Delsjön.

– Brudaremossens reningsverk renar det lakvatten som kommer från Brudaremossens deponi, som under 40 år var göteborgarnas soptipp. Deponin är sedan länge ur drift men det fortsätter att läcka ut skadliga ämnen, något som alltså tas om hand i reningsanläggningen, säger Marianne Erlandsson i ett pressmeddelande.

”Göteborgs bästa rum”

I sin motivering för det vinnande bidraget 2020, Lindholmens tekniska gymnasium nämner juryn bland annat följande ”med en självklar kraft förenas här lärare, elever, historia och framtid i ett av Göteborgs bästa rum.”

Varje år koras Göteborgs ”bästa byggnad” och en byggaktör får ta emot pris ur Per och Alma Olssons fond. Per och Alma Olsson var ett barnlöst grossisthandlarpar som i sitt testamente 1926 donerade pengar till Göteborgs Stad. Dels skulle en summa pengar gå till att köpa in konst till Göteborgs folkskolor, dels skulle 100 000 kronor användas till att årligen dela ut pris till förra årets bästa byggnad.

