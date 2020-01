Tre gånger om året sker ”Postkodlotteriets” Grannyra, en dragning med extra mycket pengar i vinstpotten.

Under fredagskvällen avslöjades det vinnande postnumret: 424 38 i Agnesberg, Göteborg. Och det är inte småpotatis som ska delas ut.

Nära 70 miljoner kronor ska fördelas mellan alla lottköparna i det vinnande postnumret, och ytterligare drygt 139 miljoner kronor fördelas mellan lottköparna i postkoden. Den senare bildas med två bokstäver tillsammans med postnumret.

– I nuläget kan jag inte svara på hur många personer det är som ska dela på pengarna. Men alla som har en Postkodlott inom det här postnumret har vunnit någonting, säger Emma Bergling.

Hon fortsätter:

– Det är en rekordsumma. Vi har aldrig haft en så är stor vinstpott tidigare.

Emma Bergling, pressansvarig på ”Postkodlotteriet”. Foto: Svenska Postkodlotteriet

Idol-vinnaren på scen

Pengaregnet kommer att äga rum nästa söndag på en ännu inte fastställd plats.

Vid eventet kommer den vinnande postkoden att avslöjas och de största checkarna att delas ut på en scen. Programledare är Rickard Sjöberg och vinstutdelarna Sandra Dahlberg och Jesper Blomqvist finns på plats. På scenen uppträder Tusse, vinnaren av Idol 2019.

– Det ska bli fantastiskt kul att komma tillbaka till göteborgsområdet med Grannyran. Vi var ju i Kortedala för tio år sedan och vi vet att det finns massor av engagerade och förhoppningsfulla lottköpare i och runt Göteborg. Nu ser vi fram emot att få fira alla nya vinnare, säger Rickard Sjöberg i ett pressmeddelande.

Ringer upp vinnarna

Under nästa vecka kommer alla vinnarna att kontaktas via telefon och brev och bjudas in till pengautdelningen. Men redan nu kan vinnarna logga in på postkodlotteriet.se för att se att de har vunnit. Dock avslöjas inte vinstsumman ännu.

Programmet sänds i TV4 fredagen den 17 januari klockan 19.30.