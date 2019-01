I onsdagens program ”Sverigekraven” har ”Uppdrag Granskning” gått till botten med varför fler svenskar än någonsin hamnade hos Kronofogden förra året för skulder till kommuner, landsting och regioner.

Det har handlat om skulder, ofta under 200 kronor, för bland annat läkarbesök, barnomsorg, sjukhusvård, ambulanstransporter och försenade biblioteksböcker.

90-åring hamnade hos Kronofogden

De ärenden som ökat allra mest är de som är skyldiga allra minst, uppger ”Uppdrag granskning”, som ger ett exempel på en 90-årig kvinna som för första gång i livet fått ett brev från Kronofogden för en obetald räkning för hemtjänst.

Reportern Staffan Florén Sandberg konstaterar att kommunen kände till att kvinnan hade pengar att betala och borde ha insett att det rörde sig om ett misstag.

I stället skickades räkningen till inkassoföretaget Intrum. Därefter kom brevet från Kronofogden och det slutade med att hon fick betala 1 720 kronor i extra avgifter.

Andrea Gleerup, enhetschef Kronofogden. Foto: SVT

”Det finns ett samhällsansvar”

Andrea Gleerup, enhetschef hos Kronofogden, säger till UG att hon undrar om inte liknande ärenden kan lösas på andra sätt.

– I botten finns långvarig kundrelation mellan en offentlig aktör och en medborgare. Där tycker man att man kunde komma överens om att lägga småbelopp på nästa faktura. Det finns ett samhällsansvar i att se till att människor inte hamnar i överskuldsättning, konstaterar hon i programmet.

Till GT säger hon:

– Inkassobolagen jobbar i en väldigt konkurrensutsatt bransch och tar till metoder som är lagliga för att tjäna pengar. Det är lagligt det de gör, men sedan kan man ha moraliska synpunkter.

Förklaringen till ökningen, menar ”Uppdrag Granskning”, ligger i ett nytt avtal som tecknats mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och världens största inkassobolag, Intrum.

I ”Uppdrag granskning” beskrivs hur hanteringen av inkassoärendena går till. Foto: SVT

UG:s reporter beskriver i ”Sverigekraven” hur hanteringen går till:

När Intrum får in en obetald räkning kan bolaget lägga på en inkassoavgift på 180 kronor. I det nya avtalet förbinder sig Intrum att ge kommuner och landsting en ersättning på 253 kronor och 80 öre för varje ärende man lyckas med.

”Risk att man driver fler ärenden”

Det innebär att varje ärende som betalas direkt är en förlust för Intrum. Men om ärendet går till Kronofogden kan bolaget i stället lägga på ytterligare 380 kronor.

Intrum tjänar mer på att skicka fler ärenden till Kronofogden.

Reportern Staffan Florén Sandberg lägger upp högar med ärenden som visar hur antalet ökade dramatiskt under förra året.

UG kan konstatera att det är i Västra Götaland som antalet ärenden ökat allra mest efter det nya avtalet.

Reportern lägger fram stora högar med ärenden på bordet hos servicedirektören Thomas Front i Västra Götalandsregionen.

Under 2016 var antalet ärenden 268, och under 2017 när det nya avtalet tecknades ökade de till 955. Under de första elva månaderna 2018 var antalet ärenden uppe i 4 311. Ärenden där personer var skyldiga VG-regionen mindre än 200 kronor, enligt UG.

”Jag beklagar detta”

– Jag beklagar detta. Hade vi kunnat förutse det här hade vi aldrig gjort det här avtalet. Men vi förstod inte mekanismen i detta. Det är absolut inte vad vi velat åstadkomma. Det är inte alls förenligt med det goda livet vi vill stå för i Västra Götaland, säger Thomas Front.

Han säger till GT i ett mejlsvar:

”När ökningen det blev känd vidtog vi omgående åtgärder och beslutade att leverantören skulle ändra sina rutiner. Antalet ärenden till Kronofogden har nu minskat igen. Vi måste ta betalt för vårdavgifter, men vill inte att redan utsatta personer hamnar i en förvärrad situation genom onödiga tilläggsavgifter.”

Fredrik Backman, vd Intrum Sverige AB. Foto: SVT

Fredrik Backman, vd Intrum Sverige AB tillbakavisar i UG:s program påståendet att ärenden skulle lämnas vidare till Kronofogden i vinstsyfte.

– Skillnaden eller ökningen är svår att kommentera eftersom jag inte har inblick i hur inkassoprocesserna har sett ut. Att det skulle finnas en direkt koppling mellan avtalet och hur vi väljer att driva processen, det gör det inte. Det känner jag mig trygg i. Ingen har något intresse att lämna ärenden till Kronofogden, säger han.

”Inget ekonomiskt intresse”

Enligt UG har Västra Götalandsregionen nu omförhandlat avtalet med Intrum Sverige AB och ändrat på rutinerna. En annan region har sagt upp avtalet helt och upphandlar själva inkassotjänsten.

När GT kontaktar Fredrik Backman svarar han skriftligt:

”Intrum har som upphandlad leverantör svarat på de krav som har ställts i upphandlingen och valts ut i en öppen process. Avtalets utformning har inte påverkat vår hantering av de ärenden som har skickats till oss, vår process följer helt och hållet inkassolagen och svensk inkassosed.

Vi har inget ekonomiskt intresse att ansöka om betalningsföreläggande för personer som inte har betalningsförmåga, eftersom delar av den kostnad som Kronofogden tar ut vid en sådan ansökan bekostas av oss i de fall betalningsförmåga saknas”.