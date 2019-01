Under måndagen inträffade ett stort antal halkolyckor i Göteborgsområdet och rekordmånga sökte sig till akutmottagningen på Mölndals sjukhus, vilket P4 Göteborg först rapporterade.

– Det var 207 personer som sökte vård akut i går och av dem var 155 ortopedpatienter. Det är bland det största inflöde av patienter vi någonsin haft. Det har varit ett väldigt högt tryck, säger Anders Sandahl, presskommunikatör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Under tisdagsmorgonen har ett planeringsmöte hållits och där beslutades att all planerad kirurgi nu ställs in för att sjukhuset ska kunna ta hand om alla akutpatienter.