Regionen: Då trappas vaccinationerna ned

Över 2 miljoner vaccindoser har nu delats ut i Västra Götalandsregionen och 65 procent av de som är 16 år och äldre är nu fullvaccinerade. Det meddelar VGR i ett pressmeddelande.

Vidare meddelar regionen att om cirka en månad, den 11 oktober, kommer VGR att avsluta det som kallas fas fyra av massvaccineringen.

Under den fasen, som innebär vaccination av den breda allmänheten, har vaccinationer skett såväl via via vårdcentraler och sjukhus som ett stort antal externa vaccinatörer.

Men efter den 11 oktober kommer just vårdcentraler och sjukhus återigen bli navet för vaccineringen mot covid-19. Detta för att vaccinationerna på sikt måste kunna bli en del av regionens ordinarie verksamhet.

Utöver dessa så förlängs även avtalen med tio externa vaccinatörer, detta för ytterligare riktade insatser i svårnådda grupper.

– Det är oerhört viktigt att vi inte minskar ansträngningarna att nå dem som ännu inte tagit chansen att vaccinera sig. Vaccinationerna är den enda vägen ut ur pandemin och en förutsättning för att vi ska kunna öppna samhället på ett säkert sätt, säger Jan Kilhamn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, i ett pressmeddelande.

Ovaccinerade blir allvarligt sjuka

Antalet patienter med covid-19 fortsätter att öka i Västra Götaland. Enligt de senaste siffrorna låg det totalt 70 patienter med positiv covid-19, varav 12 på intensivvårdsavdelning, inne på sjukhusen i regionen.

– Det är ovaccinerade människor som blir allvarligt sjuka. Vården är hårt belastad och för att det inte ska förvärras är det avgörande att fler vaccinerar sig och skyddar sig mot svår sjukdom och död, säger Jan Kilhamn.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen, uppmanar alla som ännu inte vaccinerat sig att göra det snarast:

– Nu är ett perfekt läge för att vaccinera dig om du inte har gjort det ännu. Vi har massor av vaccin, många vaccinatörer och flera har dessutom en smidig dropin. Mitt viktigaste budskap nu är: tveka inte att vaccinera dig, gör det nu.