Regeringens beslut – ett hårt slag för kustpärlorna

Under coronakrisen har många kommuner i Sverige bävat inför sommargästernas intåg. Den redan hårt belastade hemtjänsten väntas inte klara trycket och flera populära sommarkommuner gick tidigare i våras ut med beskedet att de kommer neka sommargäster hemtjänst.

Det var ett beslut som Förvaltningsrätten ansåg strida mot sociallagen och därför upphävde.

Frågan kom upp på riksdagsnivå och en uppmaning lades fram till regeringen om att temporärt låta kommunerna slippa erbjuda hemtjänst till fritidsboende.

– Vi kommer att fortsätta säga nej till hemtjänst för fritidsboende trots att regeringen uppenbarligen inte lyssnar på oss och vill ändra lagen. Skulle vi bli anmälda och fällda i domstol är jag beredd att ta straffet, har Catharina Bråkenhielm (S), kommunalråd på Orust, tidigare sagt till GT.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner så rörde det sig om 60 kommuner i Sverige som hoppades på en tillfällig ändring i lagen.

Falkenbergs Strandbad. Foto: Falkenbergs Strandbad

”Ett tufft besked”

Trots riksdagens uppmaning har regeringen nu satt ner foten – det blir ingen temporär lagändring. Alla kommuner är skyldiga att ge hemtjänst åt personer, trots att de är skrivna i en annan kommun.

– Det här var ett väldigt tufft besked. Vi har hittills fått in tio anmälningar om hemtjänst under sommaren och det bedömer att vi klarar av. Men får vi in mellan 40-50 vilket är det normala blir det väldigt tufft att upprätthålla både kvalitet och kvantitet på vården, säger Kerstin Rosell (S), ordförande i socialnämnden i Falkenberg, till HN.

I ett sms till HN skriver Jasmina Sofic, pressekreterare åt Socialminister Lena Hallengren så här:

”Den lagändring som är begärd är komplicerad och förutsätter en grundlig juridisk analys. Givet att lagändringen ska vara tillfällig och fokuserad på att gälla under sommaren bedöms det inte som möjlig att hinna genomföra”.

