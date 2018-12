Det blir ett blåsigt nyårsfirande i Västsverige där vinden ökar successivt under måndagen.

– Vid tolvslaget blåser det på ordentligt med västliga eller sydvästliga vindar. Det blir mycket hårda vindbyar med hastigheter på omkring 20 meter per sekund, säger Tora Tomasdotter, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

Det kommer att vara i stort sett mulet i hela området, förutom i Värmland och Dalsland där det kan bli klarare. Även i Bohuslän där molntäcket är tunnare finns chanser till klart väder förklarar hon.

– Det kanske inte är jättekul att gå ut i finkläder, men det som är positivt då är att det är ganska varmt. Det blir runt fem grader vid midnatt vilket kanske är rätt skönt om man är tunnklädd, säger Tora Tomasdottir.

”Uppmanar till försiktighet”

Den som ska avfyra nyårsraketer behöver vara extra uppmärksam med tanke på den hårda vinden.

– Vet man vad man gör kan man skjuta raketer, men vi uppmanar till försiktighet när det är starka vindar, säger Daniel Gillesén, räddningschef i beredskap vid räddningstjänsten Storgöteborg.

– Raketerna följer ju vindriktningen och man måste välja uppskjutningsplatsen med omsorg och se till att det finns gott om avstånd till byggnader och människor, fortsätter han.

”Ökad larmfrekvens”

Räddningstjänsten har som vanligt extra beredskap med ökad bemanning under nyårsafton.

– Vi brukar ha en ökad larmfrekvens mellan tolvslaget och några timmar in på natten. Det är mycket folk i rörelse och det brukar handla om fyrverkerier och trafikolyckor. Det är den typen av händelser vi förbereder oss för, säger Daniel Gillesén.

SMHI har gått ut med klass 1-varningar på flera håll i landet. I Halland varnas för vindbyar på upp till 25 meter per sekund från tisdag morgon. Vindar som kan innebära att ”träd och grenar knäcks”.

Tora Tomasdottir, meteorolog på väderinstitutet Storm. Foto: Pressbild/StormGeo

Även i Jämtlandsfjällen och södra Lapplandsfjällen blåser det mycket, men mest under dagen säger Tora Tomasdotter och konstaterar att vindarna avtar till nyårskvällen.

– Det kan blåsa på fjälltoppen, men i inlandet och vid kusten kommer det att vara betydligt lugnare än i södra Sverige även om det inte är helt vindstilla. Under dagen blir det en del snö i hela Norrland, omkring 1 1/2 decimeter. Sedan slår det om och börjar regna när temperaturen stiger och det kommer inte att vara ett roligt nyårsväder att gå ut i med finskorna, konstaterar hon.

Vinden tilltar under natten

Tora Tomasdotter förklarar att vinden tilltar under natten i Västsverige där det blåser upp som värst mitt på dagen under nyårsdagen med 24 meter per sekund i vindbyarna.

– Vinden vrider till nordlig och ökar under tisdagen hela landet. På nyårsdagens kväll kommer det att blåsa på ordentligt utmed Upplandskusten, Roslagskusten och Gotland där det blir som värst. Där blir det storm i vindbyarna och kan komma snöbyar vilket gör att väglaget kan bli problematiskt, säger hon.