PSA, en förkortning för prostataspecifikt antigen, är ett äggviteämne som produceras i prostatakörteln.

PSA finns i blodet hos alla män, men höga halter kan indikera prostatacancer eftersom sjukdomen bryter ner vävnad. Det leder till att ämnet tar sig ut i blodet i större omfattning.

Ett PSA-test genomförs med ett blodprov. Testet är inte ämnat att slå fast om en patient har prostatacancer eller inte, utan bör snarare betraktas som en indikator för om patienten befinner sig i riskzonen och är i behov av vidare undersökningar.

Det svenska nationella vårdprogrammet för prostatacancer anger gränsvärdena 3 mikrogram per liter för män under 70 år, 5 mikrogram per liter för män mellan 70 och 80 år och 7 mikrogram per liter för män över 80 år.

Om patientens PSA-halt överstiger dessa värden bör han undersökas för prostatacancer.

Män med flera fall av prostatacancer i familjen bör testas minst vartannat år.

