45 IS-resenärer försörjdes av svenska bidrag

Borlängebon. Tidigare Borlängebo som reste ner till Syrien våren 2015. Hans resa ner kunde följas i sociala medier där han både lade upp bilder från Syrien och fortsatte propagera för IS. Under tiden fortsatte Försäkringskassan betala ut bidrag, bland annat underhållsstöd. Har i dag ett skuldsaldo hos kronofogden på 129 584 kronor där merparten utgörs just av underhållsstöd från Försäkringskassan.

Foto: Facebook