Förra året shoppade svenskarna för 6,7 miljarder kronor under black friday, enligt Kantar Sifos undersökning på uppdrag av Postnord. Mer än var tredje svensk handlade under dagen 2018 och i snitt spenderades 2 635 kronor per person.

Vad årets siffror blir återstår att se, det står däremot klart att affärerna så väl fysiskt som online satsar hårt på rea-kunderna och flera företag nöjer sig inte med fredagen utan har gjort hela denna sista vecka i november till en ”black week”.

Ragnhild Larsson är talesperson för aktivistgruppen Extinction rebellion i Göteborg, som vill markera mot konsumtionen i miljöns och klimatkrisens namn.

– Under black friday uppmuntras vi att handla och köpa saker vilket vi tycker är helt orimligt, att i tiden vi lever i ska konsumera ännu mera, säger hon.

Ragnhild Larsson är talesperson för Extinction rebellions lokala grupp i Göteborg. Foto: EMELIE ASPLUND / © Emelie Asplund

Spelar döda för klimatet

Under black friday kommer Extinction rebellion att utföra en fredlig aktion i Nordstan vid 12.30-tiden, för att få förbipasserande att reagera men också sätta press på politiker och makthavare.

– Vi kommer göra en manifestation inne i Nordstan där vi gör en så kallad die-in, alltså att vi spelar döda, för att illustrera vad som kan hända om vi fortsätter konsumera på det här sättet, säger Ragnhild Larsson.

Hon poängterar att det inte är för att skuldbelägga enskilda individer, utan för att förändra systemet i grunden.

– Förhoppningsvis leder det till att folk ändå tänker till. Risken en sådan här dag är att man köper saker man egentligen inte behöver. Vi är övertygade om att det behövs en systemförändring, det ska inte vara okej att skapa produkter som är tillverkade för att gå sönder efter ett tag, säger Ragnhild Larsson.

I Nordstan kommer aktivisterna att spela döda för att protestera mot konsumtionen under black friday. Foto: PRESSBILD/NORDSTAN

Blev bortburna av polis

Extinction rebellions lokala grupp i Göteborg startade i november 2018 och har sedan dess utfört en rad aktioner för att belysa klimatfrågan. I våras blockerade man trafiken i korsningen vid Parkgatan och Avenyn, vilket resulterade i att flera aktivister blev bortburna av polis.

– Vi är laglydiga medborgare annars, men vi är övertygade om att fredlig civil olydnad fungerar. Vi är ett 40-tal i gruppen som blivit bordförda av polis och som varit inne på polisförhör, jag vet inte vart det kommer leda. Brottet vi skulle kunna bli dömda för är ohörsamhet mot ordningsmakten. Vi erkänner vad vi gjort och vi står för det, men vi hävdar nödrätt. Det här är ett nödläge, säger Ragnhild Larsson.