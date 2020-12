Under den julhelgen står mat, julklappar och den sociala gemenskapen i fokus – men inte för alla. För människor som redan lider av ensamhet kan det tvärtom vara en jobbig tid. blir känslan mer påtaglig just under jul.

Enligt Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, måste man dock skilja på olika sorters ensamhet:

– Objektiv ensamhet är till exempel att man saknar vänner, familj eller kärleksrelation. Subjektiv ensamhet handlar om att känna sig ensam, säger han.

Professorn: ”Misslyckande”

Den ensamhet som har värst effekter är den subjektiva kroniska ensamheten, när känslan av ensamhet byggs upp under en längre tid och blir permanent – det ger inte bara negativa effekter på välbefinnandet, utan även för hälsan.

– Den kroniska ensamheten är den stora boven. När man läser i nyhetsflödet att ensamheten kan korta livslängden med ett visst antal år är det den ensamheten man tänker på. Då måste man gå och känna sig ensam under en längre tid, säger Bengt Brülde.

Förvärras känslan av ensamhet kring jul?

– Jag kan bara gissa, men för den som inte har goda relationer till sin familj kan ensamheten bli väldigt påtaglig, säger Brülde och berättar att ensamheten då kan betrakats som ett misslyckande.

– Om man sitter själv på nyår, utan att man själv har valt det, så är det för att man inte har vänner och är då misslyckad på det sättet. Om man sitter ofrivilligt ensam på jul kan det uppfattas som ett tecken på att man har ett misslyckat familjeliv.

Pandemin ökar ensamheten

Enligt en studie som Bengt Brülde gjort tillsammans med Filip Fors vid Umeå universitet, lider fem till tio procent av subjektiv ensamhet. Men Brülde befarar att den siffran kan ha ökat under pandemin.

– Jag har inte sett någon statistik, men jag tror att det är ganska illa. Den kroniska ensamheten kan till exempel öka om man är isolerad under en längre tid och man kan börja bete sig på ett sätt som gör en ännu mer ensam. Till exempel genom att man blir met desperat, mer fientligt inställd till andra eller mer distanserad för att skydda sig själv.

