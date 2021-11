Prinsessans dotter utsedd till ”Årets influencer” i Norge

Leah Isadora Behn har växt upp i skuggan av sina föräldrar, prinsessan Märtha Louise och den avlidne författaren Ari Behn. Men nu har hon själv tagit steget ut i rampljuset.

På influencergalan ”Vixen Awards” i Oslo i slutet av oktober, utsågs 16-åringen till årets influencer i kategorin ”Skönhet”.

Prinsessdottern lägger huvudsakligen ut sminkvideos, men även klipp från vardagen, på Instagram och TikTok. I dag har hon omkring 170.000 följare i de båda apparna, uppger VG.

– Det känns helt sjukt att så många har nominerat mig. Det här är något av det bästa som hänt än så länge i år, sa Leah Isadora Behn till tidningen i samband med prisutdelningen.

Hyllar mamma

Behn anlände till galan i sällskap av Märtha Louise, och till VG säger 16-åringen att mamman ger henne råd och stöttar henne helhjärtat.

– Jag vet att jag klarar det här för att hon vet att jag klarar det, hon har mycket erfarenhet. Jag är glad för att hon är som hon är, säger Leah Isadora Behn till tidningen.

Och att prinsessan Märtha Louise gläds tillsammans med sin dotter går inte att ta miste på. På sin Instagram har den norska kungligheten lagt ut en bild från galan tillsammans med sin dotter, och utropstecknen står som spön i backen.

”Är så stolt!!”

”Herreguuud jag är så stolt!! Tänk Vixen Årets influencer i kategorin Skönhet är my one and only @leahhhbeauty!!!! Är så stolt över dig, flickan min!!!”, skriver Märtha Louise, och avslutar sitt inlägg i samma stil:

”Älskar dig flickan min. Och GRATULEEEERAR!!!”

Hur är det då att ha blivit influencer? Leah Isadora Behn får frågan av VG.

– Jag vet inte riktigt. Jag klarar fortfarande inte att kalla mig själv influencer, men det går ganska bra. Så länge jag gör något inom det jag gör nu, och gillar det jag gör, så är det viktigast. Men jag tycker att det här är väldigt roligt.

Leah Isadora Behn är dotter till prinsessan Märtha Louise och författaren Ari Behn. Foto: Instagram / Instagram

LÄS MER: Märtha Louises fina hyllning till dottern

SE OCKSÅ: Schamanen som fick prinsessan på fall