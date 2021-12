Preemraff polisanmäls av Naturvårdsverket

Preemraff Lysekil är Skandinaviens största oljeraffinaderi med en kapacitet att raffinera 11,4 miljoner ton råolja per år.

Nu polisanmäls de av Naturvårdsverket och en granskning är inledd. Det efter att Preemraff själva uppmärksammat Naturvårdsverket på att de lämnat felaktiga uppgifter i sina utläggsrapporter under uppskattningsvis fem års tid. Något som Aktuell Hållbarhet var först med att rapportera.

Om det stämmer kan det vara så att en tiondel av utsläppen under perioden inte rapporterats in under perioden.

– Den här anläggningen är en av Sverige absolut största utsläppare. Enligt dem handlar det om ungefär 680 000 ton, det är stora utsläpp, säger Fredrik Hannerz, chef på Naturvårdsverkets utsläppshandelsenhet till Aktuell Hållbarhet.

Fängelse och böter i straffskalan

Den granskning som nu ska genomföras ska ta reda på vad Preemraffs faktiska utsläpp ligger på och hur många ytterligare utsläppsrätter bolaget behöver skaffa enligt förordningen om EU:s utsläppshandel.

Enligt Fredrik Hannerz förändras den sammantagna bilden av Sveriges utsläpp inte så mycket, men det är ändå tillräckligt mycket för att den nationella statistiken behöver ses över.

Både fängelse och böter finns på straffskalan när det kommer till brott mot EU:s utsläppshandel.

Upptäckte ett räknefel

Preemraff själva är inte förvånade över polisanmälan. Foto: THOMAS JOHANSSON/TT

Preemraff själva är inte förvånade över polisanmälan.

– Vi uppmätte ett räknefel i en av våra databaser. När vi upptäckte det uppmärksammade vi Naturvårdsverket, som brukligt är. Sen jobbade vi med att säkerställa att det inte kan hända igen. Vi har haft en dialog med Naturvårdsverket och de har berett ärendet och sett att de behöver anmäla så att det blir ett ärende, säger Dani Backteg, presschef på Preemraff.

Nu inväntar företaget resultatet av utredningen.

– Det som bli konsekvensen på kort sikt är att våra utsläpp är högre än vi trott men vi är beredda att göra rätt för oss och att kompensera med utsläppsrätter, säger Dani Backteg.

