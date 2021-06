Populära vattenhålet en mardröm för grannarna

Baren stänger klockan 20.30 och då känner Ingrid Lundin Kjelstrup röklukten från alla besökare som tar sig ett bloss innan de åker vidare till nästa anhalt.

– Det bolmar in här där jag sitter. Det är ju jätteroligt att folk vill komma hit, men jag förstår inte hur man får bygga så här, säger hon från soffan på sin uteplats.

Ingrid Lundin Kjelstrup på sin uteplats som blivit något drabbad av nybyggnationen i och med Skanshof. Från gatan ser Ingrid Lundin Kjelstrups lägenhet något apart belägen ut bakom uteserveringen till Skanshof.

Hon bor på Lilla Bergsgatan 1 och är granne med Göteborgsfamiljens nya restaurang Skanshof.

Hela etablissemanget i hörnet mot Sprängkullsgatan består av fyra nya restauranger: Bar Etzy, Mucho Macho och nygamla Champagnerian.

Men röken är inte det värsta, menar Ingrid Lundin Kjelstrup. Framför henne på uteplatsen står en meter bred betongklump som täcker nästan halva markytan. Upp från klumpen sträcker sig en elkraftsstolpe som håller två gula plaströr på plats.

– Jag visste inte att den skulle komma hit. En dag i februari var den bara här. Det är tydligen elen som ska in i restaurangen. Det är bara tillfälligt säger Göteborgsfamiljen.

Ingrid Lundin Kjelstrup menar att ställningen en dag plötsligt bara stod där. I de gula rören går el in till restaurangen, något som ska vara en tillfällig lösning enligt Ingrid Lundin Kjelstrup. Ingrid Lundin Kjelstrup visar hur hennes uteplats såg ut innan bygget av Skanshof satte igång.

Ingrid Lundin Kjelstrup flyttade till den här lägenheten 2011. Sedan drygt elva månader har det varit buller med ombyggnationen – och nu från alla gäster. Några av dem sitter bakom en plåtvägg som har satts upp för att skydda Ingrid Lundin Kjelstrup från störande ljud.

– Det känns som att jag har blivit sjuk av allt som har hänt. Jag förstår inte hur man får bygga så här.

Skyddar sig med markisen

På våningen över ska Anders Peterson fixa uteplatsen. Han och familjen har bott här i drygt sex år.

– Vi måste göra det bästa av situationen. Man kan inte sluta leva bara för att det här har hänt, säger Anders Peterson.

En bit bort, snett ovanför uteplatsen, går barbesökare med glas på brickor och vissa kikar ner.

– Det är inte ens 15 meter dit. Vi har mätt, säger Anders Peterson som menar att situationen är ”för jävlig”.

Anders Peterson framför den trappa som bostadsrättsföreningen har servitut för. Bakom finns trappan för gästerna hos Skanshof. En av grannarna till Anders Peterson visar upp utsikten från sin uteplats.

Vissa kvällar vevar familjen ut markisen för att uppleva mer insynsskydd. Persiennerna fälls ner för jämnan, i takt med att gästerna börjar komma.

– Det är verkligen ett enormt intrång i vårt privatliv, säger Anders Peterson.

Byggnad är överklagad

Uteplatsen skiljs av från uteserveringen genom en grå bar- och hissbyggnad, som bland annat ska skydda de boende i huset mot störande ljud från uteserveringen.

Anders Peterson blickar ner mot uteplatsen som ska bli fin inför sommarsäsongen. Familjen Petersons uteplats bakom bar- och hissbyggnaden. Byggnaden är annorlunda mot det som godkänt enligt bygglovet och en överklagan handläggs av Göteborgs stad.

Bygget har tagit en större form än vad bygglovet anger – och är överklagat. Anders Peterson har en pärm med all korrespondens mellan bostadsrättsföreningen, kommunen och Göteborgsfamiljen.

– Folk tror att vi är oroade för att värdet på våra lägenheter ska gå ner på grund av det här, men så är det verkligen inte.

Grannar önskar ett café

Bostadsrättsföreningen på Lilla Bergsgatan är inte de enda som tagit strid mot Göteborgsfamiljen och Göteborgs stad. Ovanför uteserveringen bor Ulla Johansson och Kenth Ottermark i en hyresrätt på Nilssonsberg.

– Vi har bott här i 30 år. Detta är en mardröm, säger Ulla Johansson när hon står på sin prunkande balkong och sveper ut med handen.

Utsikten från Ulla Johansson och Kenth Ottermarks balkong. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

– Titta här, de har kapat ner minst åtta träd för att låta solen skina in på deras gäster. Det gör att allt ljud bara strömmar in till oss. Och titta där, de har till och med byggt en pool! När jag såg den komma flygandes in här för att byggas blev jag helt chockad.

På uteserveringen glittrar vattnet i kvällssolen. Bakom baren håller personalen på att stänga ner för kvällen eftersom klockan är 20.00. En halvtimma senare är det helt tomt.

Kenth Ottermark har skrivit ut den överklagan som paret skickade in i början av maj. De önskar mer än allt annat att alkoholserveringstillståndet ska dras tillbaka, och att det blir ett café i stället.

Vad tänker du när du vaknar och ser att det ska bli en solig dag?

– Ja, vad tror du? fräser Ulla.

– Jag är arg och ledsen, för detta är vårt hem. Först har vi tvingats vara hemma i ett år på grund av pandemin, och nu detta.

Miljöförvaltningen: ”Är ganska unikt”

Miljöinspektören Pontus Helm på Miljöförvaltningen bekräftar att de fått in ett klagomål. De kan i nuläget inte kommentera just det ärendet då det fortfarande är tidigt in i processen.

Däremot yttrade man sig i samband med att Göteborgsfamiljen ansökte om alkoholtillstånd. Då ansåg man att det fanns en påtaglig närhet och rekommenderade därför tillståndsenheten att införa vissa begränsningar.

Bland annat ska alla gäster vara ute senast klockan 22.00.

– Sen var det begränsningar i antal gäster och att man ska ha regelbuden ljudmätning. Så skulle det komma klagomål går det väldigt enkelt att tillsammans med verksamheten kolla på resultaten och den faktiska ljudnivån och ta det därifrån.

När det kommer till det visuella kan inte miljöförvaltningen göra någonting även om grannar känner att gästerna fysiskt är väldigt nära.

– Även om vi skulle vilja så kan vi inte ställa krav utifrån insynsfrågan för det är inget som riskerar att vara skadligt för hälsan. Men är det någonting som kan vara skadligt för hälsan, då kan vi kliva in och ställa krav.

Pontus Helm säger att de har en god kommunikation med Göteborgsfamiljen. Det är inte första gången som företaget ansöker om olika tillstånd. Även om just Skanshof är lite unikt.

– Ser man till placeringen så är den ju ganska unik. Det var därför vi behövde göra en ganska mycket större utredning gällande alkoholansökan. Men alla ärenden är ju unika i sitt slag, säger Pontus Helm.

Tillsynsärende för pool och bar

Carita Sandros är avdelningschef på byggavdelningen på Göteborgs stad. Hon är väl medveten om konflikten som uppstått i och med bygget av Skanshofs uteservering.

En bargäst på Skanshof. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

– Fastighetsägaren väljer ju att fortsätta sin verksamhet trots att ärendet är överklagat, och det får de göra. Men det är en risk som man får ta som fastighetsägare.

Även för baren på uteserveringen på den översta nivån, samt poolen som syns från Kenth och Ullas balkong, finns ett tillsynsärende.

– Fastighetsägaren har inte ansett att det har behövts bygglov för poolen eller baren. Men vi har fått ett tillsynsärende på detta, och nu ser vi efter om det råder lovplikt eller inte.

En solig fredagskväll i maj är suget efter uteserveringen märkbar utanför Skanshof. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

Carita Sandros är medveten om konflikten som har uppstått mellan Göteborgsfamiljen och grannarna.

– Man kan alltid diskutera hur man nyttjar en plats. Den här platsen har inte varit nyttjad på det här viset tidigare, och det blir givetvis en jätteomställning för de boende. Det finns en detaljplan på den aktuella fastigheten och vår bedömning är att det med den som stöd går att iordningställa så som är gjort.

GT har sökt företrädare från Göteborgsfamiljen utan resultat.